Kundgebung für kleinbäuerliche Landwirtschaft in Taucha

Knapp 100 Teilnehmer beteiligten sich am Sonnabend am Aktionstag „La Via Campensina“ (LVC) auf dem Tauchaer Markt. LVC bedeutet übersetzt „Der bäuerliche Weg“ und ist ein weltweites Bündnis unter anderem von Kleinbauern, Landarbeitern und Fischern aus über 80 Ländern. Zu der Veranstaltung aufgerufen hatten Initiativen und Betriebe der Solidarischen Landwirtschaft, die hauptsächlich rund um Taucha agieren, wie die Gemüsekooperative Rote Beete, die Ackerilla, KoLa Leipzig, Kleine Beete sowie die Vereine Allmende Taucha, Vegutopia und Werkstatt für nachhaltiges Leben und Arbeiten Sehlis. Ihnen allen ging es an diesem Nachmittag darum, für eine „demokratisch organisierte, transparente und ökologische Nahrungsmittelerzeugung bei fairen Produktionsbedingungen“ einzutreten.

Quelle: Olaf Barth

„Themen gehen alle an“

So forderte Julia Bauch (40) von der Roten Beete in ihrer Ansprache Klima- und Umweltgerechtigkeit sowie Ernährungssouveränität. Letzteres meint den uneingeschränkten Zugang zu Nahrungsmitteln sowie die Möglichkeit, diese aus eigener Kraft und durch freie Kooperation zu erzeugen. Die Bewegung fordert zudem die Unabhängigkeit von Agrarkonzernen und freies Saatgut. „Das sind für mich wichtige Themen, die alle Menschen angehen“, so Julia Bauch.

„La Via Campensina" steht für „Der bäuerliche Weg"

Teilnehmer für Agrarwende

An einem Stand verteilte die Leipzigerin Annalena Thoms Info-Material, statt zuhause am Kaffeetisch zu sitzen. „Vom Kaffeetrinken wird die Welt nicht besser. Wir müssen zeigen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, miteinander zu wirtschaften, dass man sein Gemüse nicht in Supermärkten kaufen muss, sondern selbst produzieren kann und dann auch weiß, wo es herkommt“, sagte die 34-jährige Psychologin, die Mitglied in der Roten Beete ist. Und Claudia Bense (41) von der Ackerilla hält es für wichtig, für die Agrarwende zu kämpfen, für kleinere Strukturen und ökologische Arbeitsweisen, um gesunde Lebensmittel zu erhalten. Die Leipzigerin ist selbst Agrarwissenschaftlerin und in der Umweltbildung tätig.

Inga (links) und Angi von der Leipziger Band Kapa Tult haben in ihren Texten einiges zum Thema zu sagen.

Entspannte Veranstaltung

Es traten verschiedene Redner auf. Zwischendurch sorgten Angi (Schlagzeug) und Inga (Gitarre/Gesang) von der eigentlich dreiköpfigen Leipziger Band Kapa Tult für Stimmung. Ihr gut zum Thema passender und ziemlich cooler Song „Priority Lane“ kann bei Spotyfi oder Youtube nachgehört werden. Die Polizei war am Anfang und gegen Ende der entspannt verlaufenden Veranstaltung präsent. Sie musste nicht eingreifen – Abstände wurden eingehalten, Masken getragen.

