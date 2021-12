Landkreis Nordsachsen reformiert Sperrmüllentsorgung

Taucha/Schkeuditz

Nun also doch: Nach vielen Jahren Diskussionen im Landkreis Nordsachsen wird die Sperrmüll-Straßensammlung endgültig überall abgeschafft. In innerstädtischen Bereichen war das schon passiert. In Ortsteilen der ländlichen Gebiete aber wurde immer noch Sperrmüll an die Straßenränder gestellt. Das führte nicht selten zur wundersamen Vermehrung des Unrats und zu „Mülltourismus“. Damit soll es nun vorbei sein. Ein Kreistagsbeschluss im Oktober legte die Grundlage für die Umstellung des Systems, auch verbunden mit der Hoffnung, dass künftig weniger Müll in der Landschaft landet.

Abholservice auf Bestellung

„Wir bieten ab Januar monatlich überall zwei Entsorgungstermine an. Jeder Haushalt kann sich dann zweimal im Jahr einen passenden Termin aussuchen und sich über unsere App oder die Sperrmüll-Abrufkarte anmelden. Unser Dispatcher koordiniert die Touren. Der Sperrmüll wird zum vereinbarten Termin vor der Haustür abgeholt“, erklärt Anke Dusi. Sie ist die Geschäftsführerin der Abfall- und Servicegesellschaft mbH (ASG) des Landkreises. Wer in einem Mehrfamilienhaus wohnt, muss die Termine mit dem Wohnungsverwalter koordinieren, der diese dann bei der ASG anmeldet. Das neue System erspart Bürgerinnen und Bürgern, ihre alte Couch oder Küchenmöbel selbst zum Wertstoffhof zu fahren. Das gleiche gilt für größere Elektro-Altgeräte, die ebenfalls nach diesem System abgeholt werden. Die Wertstoffhöfe nehmen außerdem wie bisher von Landkreisbewohnern auch direkt und ohne Anmeldung diese Geräte sowie Schrott, Sperrmüll und unverändert auch Grünschnitt entgegen.

Mehr Schadstoff-Termine

Laut Dusi war Nordsachsen der letzte Landkreis im Freistaat, der noch auf Straßensammlungen setzte. „An unserem neuen Konzept haben wir drei Jahre gefeilt, uns mit anderen Landkreisen über ihre Systeme ausgetauscht und deren Erfahrungen ausgewertet. Wir bieten nun mehr Service und Bürgernähe an“, so die 60-Jährige. Dazu zähle auch, dass das unsägliche Prozedere für die Abgabe von Schadstoffen dem realen Leben angepasst wird. Bisher hielt das Schadstoffmobil an einem einzigen Tag im Jahr an bestimmten Sammelstellen für 20 bis 40 Minuten. Teils zu Tageszeiten, an denen Berufstätige den Termin zwangsläufig verpassen mussten. Jetzt gibt es über das Jahr verteilt sechs bis sieben, jeweils mehrtägige Termine, an denen das Schadstoffmobil in den Wertstoffhöfen parkt und dort Schadstoffe entgegennimmt. „Wir haben nun ein einheitliches Konzept für den ganzen Landkreis mit dem gleichen Leistungsumfang“, so Dusi. Das habe es seit der Zusammenlegung von Delitzsch/Eilenburg mit Torgau/Oschatz noch nicht gegeben.

Höhere Gebühren im Gespräch

Wie Dusi auf LVZ-Nachfrage sagt, steht in der Dezember-Kreistagssitzung voraussichtlich der Beschluss für eine neue Abfallgebührensatzung auf der Tagesordnung. In den Ausschüssen sei darüber bereits diskutiert worden. Nach zwei Jahren sieht Dusi eine „moderate Erhöhung“ der Grundgebühr als notwendig an. Der endgültige Beschluss stehe aber noch aus. „Die Gebührenanpassung hat weniger mit dem neuen Entsorgungssystem, sondern viel mehr mit gestiegenen Ausgaben für Personal, Kraftstoffe und Reparaturen zu tun“, sagt Dusi.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In diesen Tagen wird der neue Abfallkalender an die Haushalte verteilt, in dem die üblichen Termine für das Abholen von Plastik, Pappe und Restmüll bekannt gegeben sowie die Neuerungen erläutert werden. Noch ausführlicher steht alles auf der homepage unter www.asg-nordsachsen.de. „Wir bitten, dass sich die Leute unsere Abfall-App aufs Handy laden und übers Internet ihre Termine vereinbaren. Das vereinfacht das Prozedere“, so Dusi.

Von Olaf Barth