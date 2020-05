Annelie Hampel sorgt für zuverlässige Lebensmittel-Ausgabe

Taucha

Seit dem 16.März hat die Kleiderkammer Taucha geschlossen. Leiterin Annelie Hampel hatte die zumeist älteren und zur Risikogruppe gehörenden Ehrenamtlichen wegen der Corona-Krise nach Hause geschickt. Dennoch war das Projekt der ökumenischen Zeit-Tausch-Börse (ZTB) nicht ganz zu. Denn die 25-Jährige hatte die ganze Zeit über dafür gesorgt, dass bedürftige Tauchaer sich dienstags und donnerstags am Fenster der Kleiderkammer weiter Nahrungsmittel abholen konnten. Rund zehn bedürftige Tauchaer kommen pro Ausgabetermin in die Leipziger Straße 71, Einheimische genauso wie ausländische Mitbürger. Diese Kunden seien sehr glücklich darüber, dass die Ausgabe weiter verlässlich stattfindet.

Kleider-Ausgabe startet wieder

„Ich konnte sogar mehr als sonst ausgeben, da die Tafeln ja geschlossen hatten. Die Tauchaer Discounter spendeten reichlich Obst, Gemüse, Brot und andere Lebensmittel“, sagt Hampel dankbar. Seit drei Wochen steht ihr nun wieder Sabine Gründler zur Seite. Die 71-Jährige gehört zu den Freiwilligen, die die Kleiderkammer unterstützen. Bald kehren zwölf weitere Ehrenamtliche zurück, in Zweiergruppen und abwechselnd. So könne ab Donnerstag, dem 14. Mai wieder Bekleidung ausgegeben werden. „Wir bitten, hier vor Ort oder telefonisch um Terminvereinbarung, damit es nicht zu Wartezeiten und Schlangen kommt. Mal sehen, ob das so umsetzbar ist“, blickt Hampel voraus. Ab Juni sollen dann auch wieder Sachen entgegengenommen werden.

Gemeinden sprechen sich ab

Auch Ali Alshikh Ysen sieht immer mal nach dem Rechten und packt mit an. Er stammt aus Syrien und lebt seit 2016 hier. Zurzeit absolviert er in Leipzig eine Ausbildung für IT-Anwendungsentwicklung. „Wenn ich die Kleiderkammer besuche, helfe ich gern auch als Dolmetscher, wenn es nötig ist. Annelie macht wirklich sehr viel, aber sie schafft das“, sagt der 39-Jährige lächelnd. Hampel erhielt von ihren Ehrenamtlichen Zuspruch am Telefon und musste sie bremsen. Sie hielt auch Kontakt zu ihrer evangelischen Kirchgemeinde. Gemeinsam mit der katholischen sowie der neuapostolischen Gemeinde wurde jetzt ein Kreis gegründet, in dem organisatorische Dinge zum Hilfsprojekt Zeit-Tausch-Börse abgesprochen werden. „Da wurde auch entschieden, dass unsere fünfjährige ZTB-Geburtstagsfeier am 29. Mai abgesagt wird. Wir schicken die Einladungen als Zeichen der Hoffnung dennoch raus, mit dem Hinweis, dass die Feier irgendwann nachgeholt wird“, so Hampel.

Freiwillige nähen Masken

Viele der ZTB-Mitstreiter waren auch zu Hause fleißig, zum Beispiel der fünfköpfige Handarbeitskreis. Allein für die Oberschule Taucha wurden 500 Schutzmasken genäht. Drei weitere Mitstreiter hatten die Bänder geschnitten und gebügelt, und so für die Näherinnen vorbereitet. 30 der Mund-Nase-Masken wurden im DRK-Gebäude für betreutes Wohnen am Markt abgegeben. Und auch die Kinderärztin Heike Pönert habe acht Masken abgenommen. Mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen wird laut Hampel nächste Woche auch wieder der Deutschkurs für Flüchtlinge weitergeführt. Nur das Café International werde wohl vor den Sommerferien nicht mehr veranstaltet. Offen ist auch noch der Starttermin für das ganz neue Projekt „Gemeinsam Kochen“. Das richte sich an alle, die allein sind und Lust am Kochen haben. Auch ein Ernährungsberater soll mal eingeladen werden. „Wir hatte ja jetzt Zeit, die Küche umzubauen und mehr Platz zu schaffen. Jetzt freuen wir uns schon auf diesen Kurs“, sehnen Hampel und ihre Mitstreiter weitere Schritte in die Normalität nach den Corona-Einschränkungen herbei.

Kontakt: Telefon 01525 1093108 E-Mail: bufdi.kg.taucha@gmail.com

Von Olaf Barth