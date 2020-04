Lehrer nähen Schutzmasken für Oberschüler

Taucha

Die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme des Schulbetriebes in Zeiten der Corona-Krise haben in Taucha schon längst begonnen. Auch in der Parthestadt waren Kontakte zwischen Lehrern untereinander sowie zwischen Lehrern und Schülern nie abgebrochen. Das berichten übereinstimmend die Schulleiterinnen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums und der Oberschule. Für die 66 Abiturienten starten die Prüfungen am Freitag, 24. April. Zunächst steht Physik auf dem Plan, dann folgen bis zum 8. Mai Geschichte, Biologie, Chemie, Deutsch, Mathematik, Geografie und Englisch. Wer sich da noch nicht bereit fühlt, kann die Zweittermine vom 15. Mai bis 2. Juni nutzen. Werden auch diese versäumt, muss ein ärztliches Attest vorgelegt oder die Klassenstufe 12 wiederholt werden. „Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Seit der Schulschließung am 16. März haben wir Lernzeit, das weiß jeder. Zwölftklässler sollten auch in der Lage sein, Selbststudium zu betreiben und über die Internet-Plattform LernSax des Freistaates Kontakt zu ihren Lehrern zu halten“, sagt Schulleiterin Kathrin Rentsch. Sie ist fest davon überzeugt, dass alle zur Prüfung antreten.

Abi und Stadtrat in Mehrzweckhalle

Abgelegt werden diese in der benachbarten Mehrzweckhalle. An den Tischen im gebotenen Abstand werden nicht nur Gymnasiasten ihre Abitur-Prüfungen schreiben, sondern auch Stadträte ihre Sitzungen abhalten. Für sie sind 30 Plätze im ersten Hallendrittel reserviert, weitere 60 Plätze bleiben in den anderen beiden Dritteln den Schülern und ihren Lehrern vorbehalten. Dafür wurden am Donnerstag von den Hallenwarten und Hausmeistern 1200 Quadratmeter Filzbelag verlegt, am Freitag Tische und Stühle aufgestellt sowie mit dem Zollstock in den Zwei-Meter-Abstand gebracht.

Von Montag bis Donnerstag stehen im Gymnasium Lehrer für Konsultationen zur Verfügung. Schutzmasken und Desinfektionsmittel werden vom Landratsamt Nordsachsen und dem Landesamt für Schule und Bildung bereitgestellt. Außerdem genehmigte Schulleiterin Rentsch trotz oder gerade wegen der besonderen Lage den Schulabgängern deren traditionelle Themenwoche. Angepasst an die gegenwärtige Situation kommen die jungen Leute am Montag schon mal mit Warnweste und Mundschutz ins Schulgebäude, ehe sie sich an den folgenden Tagen zu den Themen „Schwarz-Weiß“, „Glamour versus Penner“ und „Grazy Day oder Zeitreise“ verkleiden.

Hilfe aus der Stadt

Die Prüfungszeit in der Oberschule beginnt laut Schulleiterin Kathrin Beer am 25. Mai. 16 Hauptschüler und 77 Realschüler werden ab dann für ihren Abschluss schwitzen. Ab Mittwoch sollen sie wieder in die Schule kommen und sich vorbereiten. Für die Prüfungen werden Zimmer mit Tischen in den richtigen Abständen für Gruppen bis zu neun Schülern präpariert. Im Schulhaus existieren in den Fluren und Treppenhäusern schon Markierungen auf den Böden, damit Laufrichtungen gelenkt und Begegnungen der Schüler auf ein Mindestmaß reduziert werden können. Bei der Beschaffung des Klebebandes und von Hygieneartikeln habe es viel Hilfe von Handwerkern, der Parthe-Apotheke und anderen aus der Stadt gegeben, berichtet Schulleiterin Beer.

Tischdecken und Bettbezüge für Masken

Gemeinsam mit Schulsekretärin Ines Spangenberg hatte sie zudem die Idee für eine grandiose Aktion. Rund 15 Lehrerinnen und Lehrer bereiten seit Dienstag nach Ostern freiwillig eine besondere Überraschung für die Schüler vor. Da Schutzmasken bekanntlich knapp sind, haben sie vorsichtshalber bereits 130 dieser begehrten Objekte selbst genäht. Bunt und hipp werden sie die Blicke auf sich ziehen. Aus teils gespendeten Stoffen wie Tischdecken oder Bettbezügen wurden die Maskenformen ausgeschnitten, gefaltet, Bänder hergestellt, alles mit Bügeleisen in die richtige Form gebracht und dann mit Nähmaschinen zusammengefügt.

Susan Speer und Wilhelm Over gehören zum Schutzmasken nähenden Lehrer-Team an der Oberschule Taucha. Quelle: Olaf Barth

Hilfe von der Zeit-Tausch-Börse

„Wir wurden immer besser, entwickelten eine richtige Produktionsstrecke. Einfach cool, dass so viele Lehrer dabei sind“, freut sich Kathrin Beer. Mathe- und Bio-Lehrerin Susan Speer, die den Nähkurs an der Schule leitet, hat sogar ihre eigene Nähmaschine von zuhause mitgebracht. Als „Faltenleger“ hat sich ihr Kollege Wilhelm Over bewährt. „Eigentlich habe ich für so was zwei linke Hände. Dann habe ich diese Aufgabe für mich entdeckt und konnte mich doch nützlich machen“, sagt der 27-jährige Religions- und Geschichtslehrer. Beide Lehrer grüßen herzlich ihre 6 d. Weitere 100 selbst hergestellte Masken erhält die Schule von den Näherinnen der Tauchaer Zeit-Tausch-Börse. Deren Leiterin Annelie Hampel betreut an der Schule ebenfalls eine Näh-AG und sprang den Lehrern mit ihren Mitstreiterinnen zur Seite.

