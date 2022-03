Plaußig/Thekla

Für eine Vielzahl von Vögeln und Insekten heißt es an einem Feldrand an der Alten Schäferei in Thekla/Plaußig künftig: „Ab in die Hecke!“. Diese Möglichkeit tut sich ihnen nunmehr nach einer Pflanzaktion des Biotopverbundes Leipzig (BVL) auf, an der sich dieser Tage 18 Erwachsene und 12 Kinder beteiligt hatten. „Hecken dienen als Nahrungsquelle vieler Insekten und Vögel, sie verbessern den Wasserhaushalt, bieten Windschutz, verhindern Bodenerosion und erfüllen den Zweck der Vernetzung von Lebensräumen, dem ureigentlichen Sinn und Zweck des BVL“, zählte Organisator Steffen Wagner vom Regionalverband Leipzig des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) viele gute Gründe für diese Aktion auf.

Bei der Sortenauswahl wurde großes Augenmerk auf einen hohen ökologischen Mehrwert gelegt. Die Baumschule Frank aus Markranstädt konnte mit 13 verschiedenen Gehölzarten aus einheimischer Aufzucht, darunter Büschelrose, Liguster, Kornelkirsche, Heckenrose, Weißdorn oder Schlehe, diesem Anspruch gerecht werden. Insgesamt 305 Büsche hatten die fleißige Helfer nach knapp zwei Stunden in die Erde gesetzt. Der Feldrain in einer Länge von etwa 150 Meter war von den Landwirten der Saat-Gut Plaußig Voges KG dazu optimal vorbereitet worden. Geschäftsführer Benedikt Biermann hatte dazu die Pflanzfläche und die Technik zur Verfügung gestellt.

Eine gut vorbereitete Organisation sicherte einen zügigen Verlauf: Das „Buddelkommando“ war für die Pflanzlöcher zuständig, das „Pflanzkommando“ setzte alle Pflanzen ein und die „Wassermädels“ übernahmen das Angießen, bevor dann aus dem Wasserwagen kräftig gewässert wurde. Die kräftigsten unter den Helfern sammelten alle großen Feldsteine auf einem großen Lesesteinhaufen, der dann Eidechsen und vielen anderen Kleintieren einen passenden Lebensraum bieten wird.

Nach getaner Arbeit wurde zum Picknick am Feldesrand gerufen, bei dem sich interessante Gesprächsrunden entwickelten. „Diese Pflanzaktion hat allen viel Spaß gemacht. Ich habe noch nie so eine schöne Veranstaltung organisiert. Für die Bereitschaft zur Mithilfe bei der Erhaltung und Schaffung von neuen Lebensräumen für viele Vogel- und Insektenarten möchte ich mich herzlich bedanken“, sagte Steffen Wagner. „Als nächste Aktion sind am 23. April ab 10 Uhr ein Frühjahrsputz und eine große Müllsammelaktion an verschiedenen Stellen geplant. Treffpunkte werden noch bekannt gegeben“ blickte Wagner voraus.

Von Reinhard Rädler