Leipzig plant Straßenausbau – Taucha ist überrascht

Leipzig/Taucha

Unter der Überschrift: „Verbesserung der Infrastruktur für die ansässige Wirtschaft im Leipziger Nordosten“ verkündete die Landesdirektion Sachsen (LDS) im September, dass die Stadt Leipzig rund 414 000 Euro Fördermittel für den grundhaften Ausbau der Merkwitzer Landstraße erhält. Das sind 85 Prozent der erwarteten Kosten in Höhe von 625 600 Euro. Der Zuschuss werde durch den Bund und den Freistaat Sachsen aus dem Programm der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ unterstützt. Den Differenzbetrag finanziere die Stadt Leipzig aus eigenen Mitteln. Bei dem für 2020 geplanten Vorhaben würden für Eingriffe in die Natur Ausgleichspflanzungen vorgenommen. 29 Bäume müssten gefällt werden, die aber in gleicher Anzahl neben der dann ausgebauten Straße ersetzt würden.

Ausbau für künftigen Verkehr

Die „sanierungsbedürftige Merkwitzer Landstraße“, so die LDS, ist die Ortsverbindungsstraße zwischen dem Leipziger Stadtteil Plaußig und dem Tauchaer Ortsteil Merkwitz. Am Merkwitzer Ortseingang wird sie zur „An der Mühle“ und geht dann innerörtlich in die Alte Salzstraße über. Auf Leipziger Flur soll die Trasse zwischen der Brücke am Rüdgengraben und der Stadtgrenze auf einer Länge von 950 Metern grundhaft ausgebaut werden. „Nach der Ansiedlung von BMW und der Erschließung umliegender Gewerbegebiete ist es wichtig, Nebenstrecken als Ausweichtrassen zur Anbindung von Unternehmen an das überörtliche Straßennetz zu ertüchtigen. Der Ausbau kommt vorrangig den Unternehmen in den Gewerbegebieten „Industriepark Leipzig-Nord“ und „Am Schenkberg“ zugute“, heißt es in der Mitteilung der Landesdirektion.

Außerdem werde mit dem Ausbau der Merkwitzer Landstraße eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur geschaffen, die dem derzeitigen und zunehmend auch dem zukünftigen Verkehrsaufkommen gerecht wird, heißt es in der Begründung weiter. Durch die Anbindung an das regionale sowie das überregionale Straßenverkehrsnetz mit der Bundesstraße B 2 und der Bundesautobahn A 14 verbessere sich die Erreichbarkeit der Unternehmen im nordöstlichen Stadtgebiet wesentlich. – Hinweise darauf, wie sich der Verkehr dann auf der nicht ausgebauten Straße im engen Merkwitz oder weiter durch die von Staus geplagte Stadt Taucha fortbewegen soll, fehlen allerdings.

Keine Absprachen

Auf entsprechende LVZ-Nachfragen verwies die LDS auf das Leipziger Rathaus. Von dort hieß es, dass es bei diesem Vorhaben bisher keine Absprachen oder Vereinbarungen mit der Stadt Taucha gibt. Von grundhaftem Ausbau oder der Schaffung „leistungsfähiger Verkehrsinfrastruktur“ ist in der Leipziger Antwort nicht die Rede. Vielmehr wurde mitgeteilt: „Mit der Deckenerneuerung in der Merkwitzer Landstraße sollen die Belange der Verkehrsabwicklung und der Verkehrssicherheit auf dem Gebiet der Stadt Leipzig optimiert werden. Der geplante Ausbau – im Wesentlichen im vorhandenen Querschnitt – der keinen Ausbau zu einer wesentlich leistungsfähigeren Trasse darstellt, wird dem derzeitigen und auch dem künftigen Verkehr gerecht.“ Die Stadt Taucha habe ab der Ortsgrenze auf der nördlichen Fahrbahnseite einen Gehweg gebaut. Weitere Bauabsichten seien bitte bei der Stadt Taucha zu erfragen.

Taucha wurde angehört

Die an Verkehrsproblemen nicht arme Parthestadt hat für Merkwitz bisher keine „weiteren Bauabsichten“ bekannt gegeben. Von den Leipziger Straßenbauplänen bis an Tauchas Stadtgrenze erfuhr der künftige Bau-Fachbereichsleiter Helge Zacharias zufällig bei einem Termin in der LDS. „Wir hätten vom Leipziger Vorhaben schon gern gewusst, um uns darauf einzustellen und über die Bewältigung des offenbar steigenden zukünftigen Verkehrsaufkommens in Merkwitz und darüber hinaus gemeinsam mit Leipzig Gedanken machen zu können. Wir wurden leider nicht mit einbezogen.“ Zacharias will nun selbst mit Leipzig zu dem Thema Kontakt aufnehmen.

Wobei: Ganz unbekannt war das Vorhaben im Tauchaer Rathaus nicht. „Bei der Erarbeitung der Konzeption zur Verkehrsführung während der Bauzeit wurde die Stadt Taucha angehört“, teilte Leipzig mit. Das bestätigt Tauchas dafür zuständiger Fachbereichsleiter für Öffentliche Sicherheit und Soziales, Jens Rühling: „Uns wurde mitgeteilt, dass da etwas nächstes Jahr geplant ist und deshalb während der Bauphase die Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h herabgesetzt wird. Mehr haben wir auch nicht erfahren, Einwände hatten wir nicht.“ Auf die Idee, den Kollegen im Bau-Fachbereich einen Tipp zu geben, ist offensichtlich niemand gekommen.

Von Olaf Barth