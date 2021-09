Taucha

Vor den Toren der Parthestadt befindet sich nicht nur das BMW-Werk, sondern ganz in der Nähe auch eine jetzt preisgekrönte Blühwiese. Denn das zum Leipziger Stadtteil Plaußig gehörende und vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) betreute Areal ist Bestandteil des Biotopverbundes Leipzig. Dieser wurde im Juni beim Bundeswettbewerb „Land.Vielfalt.Leben“ als Sieger für die „besten Maßnahmen einer insektenfreundlichen Kooperation“ von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) ausgezeichnet.

Diese Tafel am Biotop bei Plaußig kündet von der Auszeichnung bei einem Bundeswettbewerb. Quelle: Olaf Barth

Eine Tafel an der Plaußiger Wiese kündet nun von der Ehrung, worüber sich vor einigen Tagen der Nabu und seine Helfer besonders freuten. Sie hatten sich zum „Naturschutz mit Sense und Harke“ getroffen, um die zweite „insektenfreundliche Mahd“ des Jahres durchzuführen. Dabei wurden nur Teile der Wiese gemäht. Es wurde auf die Schnitthöhe geachtet und das Mahdgut nach zwei bis drei Tagen abgeharkt.

Kooperation im Verbund

„Wir sind zwar keine Nabu-Mitglieder, unterstützen aber gern die Biotop-Pflege, weil wir Naturfreunde sind und ein großes Herz für die Umwelt haben“, sagte Kerstin Waschke. Die 55-Jährige ist Pressesprecherin bei der Sachsen Lotto GmbH und hatte gleich acht Kolleginnen und Kollegen mitgebracht, die kräftig mit anpackten. Insgesamt waren 17 große und kleine Helfer vor Ort. Für diese Hilfe ist Steffen Wagner (72) vom Nabu-Regionalverband Leipzig sehr dankbar: „Die Kooperation mit Unternehmen im Biotopverbund ist wichtig. Das trifft zum Beispiel auch auf BMW Leipzig und die Saat-Gut-Plaußig Voges KG zu. Wir alle setzen uns für ein grünes Band um die wachsende Großstadt Leipzig ein.“

Biotop-Pflege bei Plaußig: Zahlreiche Freiwillige helfen bei der Mahd. Quelle: Olaf Barth

So sollen Rückzugsräume und Wanderkorridore für Insekten und Vögel entstehen. Zum Verbund gehören neben dem Nabu auch der Leipziger Stadtforst, der Zweckverband Parthenaue und die Imkerei Beer. „Weitere Kooperationspartner sind willkommen, um Flächen ökologisch hochwertig gestalten und so die Artenvielfalt in und um Leipzig schützen zu können“, so Wagner. Nur so könne die Vision vom grünen Band, das Biotope verbindet, Arten erhält und deren Wanderung ermöglicht, verwirklicht werden.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwölf Schmetterlingsarten

Das Ergebnis auf dem seit 2017 in Plaußig entwickelten 1,3 Hektar großen Biotop kann sich schon jetzt sehen lassen. Zwischen Waldbäumen, Blühwiesen, Hecken, Totholzpyramiden, Lesesteinhaufen und Obstbäumen wurden bereits zwölf verschiedene Schmetterlingsarten registriert. Im ersten Jahr waren es zwei. Auf Tafeln wird über das Biotop aufgeklärt und so Umweltbildung betrieben. „Die Obstbäume tragen, Lesesteinhaufen sind von Eidechsen bewohnt und die Nistkästen waren alle belegt. Das Biotop hat sich prächtig entwickelt“, ist Wagner begeistert. Die Wiesenpflege nutzten einige Interessenten, um sich von Profi Marko Richter das richtige Sensen mit der Handsense zeigen zu lassen – und um dann fleißig zu üben.

Von Olaf Barth