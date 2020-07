Leipziger Wasserwerke schenken Taucha einen Trinkbrunnen

Taucha

Am Markt Taucha klafft ein Loch im Boden. An der kleinen Sitzecke gegenüber dem China-Restaurant Dynastie schaut eine blaue Trinkwasserleitung aus der Baugrube. Katja Gläß, Pressesprecherin bei den Leipziger Wasserwerken, weiß, was es damit auf sich hat: „Wir bauen hier einen Trinkbrunnen für die Tauchaer. An dem Wasserspender können sie dann kostenlos ihren Durst löschen, sich erfrischen oder ihre Wasserflaschen auffüllen. Damit wollen wir generell das Thema Trinkwasser in den Mittelpunkt rücken.“

Keine Kosten für die Stadt

Bekanntlich ist Trinkwasser ein kostbares Gut und qualitativ das mit am besten überwachte Lebensmittel. Die Brunnen-Kosten in Höhe von circa 15 000 Euro übernehmen laut Gläß komplett die Wasserwerke, was auch Tauchas Bau-Fachbereichsleiter Helge Zacharias sehr freut: „Uns entstehen keine Kosten, die Wasserwerke machen der Stadt anlässlich des Doppeljubiläums ein Geschenk, das wir gern annehmen.“ Taucha wird in diesem Jahr 850 Jahre alt und das Rittergutsschloss 800 Jahre, die Feiern fallen aber wegen Corona aus. Ursprünglich sollte der Brunnen zum Tauchschen eingeweiht werden: „Nun machen wir es eben ohne Stadtfest.“

Am Strandbad Markranstädt wurde vor zwei Jahren feierlich der gleiche Typ Trinkbrunnen eingeweiht, wie er auch in Taucha entstehen soll. Quelle: André Kempner

„Schöner Standort“

Am 26. August soll es eine kleine Feier geben. Der Standort sei gemeinsam mit den LW ausgesucht worden. Zacharias: „Er sollte zentral liegen, immer im Blick sein und so möglichst von Vandalismus verschont bleiben. Außerdem mussten Trink- und Abwasseranschlüsse möglich sein. Wir haben einen schönen Standort am Markt gefunden, zumal in der Nähe früher auch ein Brunnen stand.“ Die Bänke, Pflanzen und das kleine Spielgerät würden in die künftige Gestaltung mit einbezogen.

Edelstahl-Modell in Taucha

Für die Art des Trinkbrunnens standen drei Modelle zur Auswahl. In Taucha entsteht ein Edelstahl-Trinkbrunnen, wie er bereits in Leipzig am Lindenauer Markt oder am Markranstädter Strandbad zu bewundern ist. Vor Inbetriebnahme des Tauchaer Brunnens wird das Wasser laut Gläß erst noch beprobt. Wenn die Laboruntersuchungen eine hohe Wasserqualität bestätigten, erfolge die Freigabe für den öffentlichen Betrieb.

Auch am Lindenauer Markt in Leipzig steht bereits ein Trinkbrunnen des gleichen Typs, wie er Ende August auch in Taucha in Betrieb genommen werden soll. Quelle: André Kempner

Wasser aus der Düse

Per Knopfdruck spritzt dann Wasser aus einer Düse. Von Zeit zu Zeit geht der Brunnen auch automatisch an, das ist dann das Spül- und Reinigungsprogramm, erklärt Gläß. Anders als in der Nachbarstadt Leipzig, wo die Einwohner auf der LW-Homepage mit abstimmen können, wo Trinkbrunnen aufgestellt werden, wird im Umland mit den Stadtverwaltungen der Standort festgelegt.

Von Olaf Barth