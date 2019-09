Lustiges Rentier ziert die neuen Tauchaer Glühweintassen

Taucha

Kaum neigt sich der Sommer dem Ende entgegen, werden jetzt in Supermärkten schon wieder Lebkuchen und Dominosteine verkauft. Ihrer Zeit voraus waren aber auch vier Neuntklässler der Tauchaer Oberschule. Auf Bitten des Rathauses entwarfen die Schüler Motive für die diesjährigen Weihnachtsmarkt-Tassen. Eine derzeit laufende Bilder-Ausstellung im Rathaus mit Werken aus dem Kunstunterricht hatte die Verwaltung darauf gebracht, das kreative Potenzial der Schule gleich weiter zu nutzen.

Glühwein, Rentiere und Elfen

„Ich habe den Auftrag gern entgegengenommen und an Kunstlehrerin Kathrin Schulz weitergereicht. Es sind tolle Motive geworden, ich bin überrascht und begeistert“, sagte Schulleiterin Kathrin Beer. Die vier mit den Entwürfen beschäftigen Schüler Leonie Hohmann, Lena Medve, Ian Bucneva (alle 9a) und Antonia Büchner (9b) will die Direktorin nun auch für kreative Arbeiten in Vorbereitung des 80-jährigen Schuljubiläums nächstes Jahr mit einbeziehen.

Am Ende entschieden sich Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) und Markt-Organisator Nico Graubmann für Leonies Motiv mit dem lustigen Rentier. „Es hat Spaß gemacht, das war ja keine große Aufgabe und man konnte sich mal ausprobieren“, sagte die Schülerin lächelnd. Von viel Spaß reden auch die anderen. Antonia zeichnete eine witzige Rentiergruppe, die zu tief ins Glühweinfass geschaut hat. Für sie war diese Aufgabe mal „was ganz anderes“. Und Lena hätte es „einfach nur lustig“ gefunden, das eigene Motiv dann bei den Besuchern des Weihnachtsmarktes auf der Tasse zu sehen. Lustig sind auch ihre zwei Weihnachtselfen, die das Tauchaer Stadtwappen halten. Auch bei Ians Motiv ging es um den Glühwein. Die Entscheidung der Stadt nehmen sie sportlich und mit Humor. Es war ja klar, dass nur ein Motiv ausgewählt wird.

Stadt bestellt 1000 neue Tassen

Die Stadt bestellt nun 1000 neu 0,2-Liter-Tassen, die oft auch Sammelobjekte sind. Die bisherigen Motive von Schnellzeichner Joe Herz (2017) oder mit dem Logo zum bevorstehenden Doppeljubiläum (2018) waren von Besuchern und Händlern recht unterschiedlich bewertet worden. „Da von den Händlern selbst keine Vorschläge kamen, haben wir uns an die Schule gewandt und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, sagte Graubmann.

