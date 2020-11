Taucha

„Die Tauchaer sollen im Laufe der Woche so viele Bettlaken und Tücher zusammentragen, dass diese zu mehreren langen Bahnen zusammengenäht und damit die Vorderseite des Aussichtsturmes so verhüllt werden, sodass das Ganze am Ende wie eine Kerze anmutet“ – so lautet die Aufgabe für die Tauchaer bei der MDR-Sachsen-Weihnachtstour „Stadtaufgaben für den guten Zweck“, die Moderatorin Ines Klein am Sonnabend in der Fernsehsendung „Sachsenspiegel“ verkündete.

Es winken 1000 Euro

Wie berichtet, ist Taucha eine von vier Städten, die für die landesweite Aktion ausgewählt wurde. Wenn die Parthestadt diese Aufgabe erfüllt, gibt’s 1000 Euro für den Volkschor Taucha. „Leuchten“ soll der verhüllte Turm im Stadtpark am 5. Dezember um 19 Uhr bei der Live-Schalte innerhalb des „Sachsenspiegel“. „Bei allem Ehrgeiz, es soll sich niemand in Gefahr bringen“, mahnte die TV-Moderatorin zur Vorsicht.

Es ist schon Bewegung im Spiel

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Aufgabe setzte die Tauchaerin Birgit Richter in den sozialen Medien alle Hebel in Bewegung, um möglichst viele Parthestädter zum Mitmachen zu gewinnen. Auch Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) rief die Bürgerinnen und Bürger zur regen Teilnahme auf. „Wir stellen bis Mittwoch am Vorder- und am Hintereingang des Rathauses Behälter zur Abgabe der Tücher auf. Wer gesundheitliche Probleme hat, kann telefonisch unter 034298 70142 auch eine Abholung vereinbaren“, so Meier.

Von Reinhard Rädler