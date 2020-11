MDR-Weihnachtstour in vier Städten – Taucha gehört dazu

Taucha

Der MDR-Sachsenspiegel gastierte Mitte November in geheimer Mission in Taucha. Reporterin Ines Klein und Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) trafen sich im Rathaus der Parthestadt zu einem kurzen Vorabgespräch für die diesjährige Weihnachtstour des Mitteldeutschen Rundfunks. Unter dem Titel „ Stadtaufgaben für den guten Zweck“ bekommen 2020 vier Städte eine besondere Aufgabe gestellt, für deren Erfüllung sie eine Woche Zeit haben. Neben Taucha wurden auch Zwönitz, Klingenthal und Rothenburg/ Oberlausitz ausgewählt. „Dabei sind Einfallsreichtum und Zusammenhalt gefragt. Wird die Aufgabe erfüllt, gibt es 1000 Euro für einen guten Zweck, den die Orte selbst benennen“, heißt es in der Mitteilung des MDR.

Meier hofft auf hohe Beteiligung

„Welche Aufgabe erfüllt werden muss, geben wir für Taucha aber erst am 28. November im Sachsenspiegel bekannt. So sind die Spielregeln, die für alle Städte gelten.“ – Mehr war von Reporterin Klein vorab nicht zu erfahren. Auch das Stadtoberhaupt weiß noch nichts. „Ich bin selbst gespannt, denn auch ich bekam keine heißen Informationen, habe aber der Aktion gerne zugestimmt. Ich werde die Aufgabe wirklich auch erst am Sonnabend im Fernsehen erfahren“, gab der Bürgermeister sein großes Ehrenwort auf eine entsprechende Anfrage der LVZ. Eines stehe allerdings jetzt schon fest: „Die Aktion ist für einen guten Zweck. Deshalb wünsche ich mir, dass möglichst viele Tauchaer mitmachen. Wenn wir erfolgreich sein werden – wovon ich ausgehe – soll das Geld dem Volkschor Taucha zugute kommen.“

Taucha für Leipziger Region

Dass die Wahl für die Aktion unter anderem auch auf Taucha fiel, begründete Klein so: „Es sollten möglichst viele sächsische Regionen vertreten sein. Wir sind mit unserer Tour deshalb im Vogtland, im Erzgebirge, in Ostsachsen und eben im Leipziger Raum in Taucha unterwegs. Mehr ist bei nur vier Stationen leider nicht möglich.“ Außerdem sei nach Weihnachtsmärkten in kleineren Städten Ausschau gehalten worden. Taucha hatte ja auch einen geplant. Klein: „Die Absage wird uns nicht hindern, trotzdem eine schöne Geschichte in Taucha auf die Beine zu stellen. Ich bin gespannt, wie die Stadt sich schlägt.“ Und Taucha bekommt im Jahr seines Doppeljubiläums 850 Jahre Stadt und 800 Jahre Rittergutsschloss quasi als Trostpflaster für die vielen coronabedingt abgesagten Veranstaltungen zum Jahresabschluss noch einmal sachsenweite TV-Aufmerksamkeit. Für Schlagzeilen hatte die Parthestadt ja auch erst vor kurzem gesorgt, als sie von der LVZ im Rahmen der Familienpass-Aktion als familienfreundlichste Kommune im LVZ-Verbreitungsgebiet ausgezeichnet wurde.

Moderatorin am Montag vor Ort

Am Montag, wenn die Tauchaer dann möglichst zahlreich in Aktion sind, wird sich MDR-Sachsenradio-Moderatorin Elena Pelzer in der Parthestadt umschauen und -hören. Sie wird erkunden, wie die Einwohner bei der Bewältigung der Stadtaufgabe vorankommen. Die Aktionswoche hat beim MDR in der Vorweihnachtszeit schon Tradition, wird aber in diesem Jahr situationsbedingt mit Abstand und einem veränderten Konzept ablaufen. Aber nach wie vor geht es laut Sender darum: Wie engagiert und kreativ sind Einwohner, um ihre Stadtaufgabe zu schaffen? Wie sich die Tauchaer der Aufgabe stellen und ob sie am Ende erfolgreich sind, ist dann am Sonnabend, 5. Dezember, ab 19 Uhr live im MDR-Sachsenspiegel zu erfahren.

Lichter werden nicht abgeschaltet

Übertragen wird das Ganze vom Tauchaer Markt aus, wo am Dienstag der Elektriker Lutz Ritter (61) gemeinsam mit dem Fernsehtechnik-Dienstleister Andreas Knorr (58) wieder mit dem Schmücken des Weihnachtsbaumes begann. Der Tauchaer Künstler und Schnellzeichner Jo Herz (68) hielt das Ganze mit dem Stift auf Papier fest: „Schön, dass man in diesen Zeiten mal wieder unter Leute kommt. Auftritte gibt es ja nicht, das trifft auch mich wie viele andere Kollegen sehr hart.“ Neben den großen blau-gelben Sternen kommt an den Baum auch eine Lichterkette mit rund 200 LED-Lämpchen, die spätestens ab Freitag leuchten sollen. Neu ist, so Ritter, dass der Festschmuck anders als sonst die ganze Nacht angeschaltet bleiben soll. Bereits seit Montag strahlen in der Innenstadt die 62 Weihnachtsleuchten an den Straßenlaternen.

Von Reinhard Rädler und Olaf Barth