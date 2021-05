Mehr Geld für Wahlhelfer in Taucha

Taucha

Für die Bundestagswahl am 26. September sucht die Stadt Taucha ehrenamtliche Helfer. Sie sollen in den 15 allgemeinen Wahlbezirken sowie in den drei Briefwahlbezirken eingesetzt werden. Um einen größeren Anreiz zu schaffen, hatte der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung für eine Änderung der bisherigen Entschädigungssatzung gestimmt. Zur Begründung hieß es, dass die aktuelle Satzung die Tätigkeit der Wahlhelfer „nur unzureichend abbildet“. Deshalb sei es schwierig, für bestimmte Aufgaben im Wahllokal Ehrenamtliche zu gewinnen. In der neuen Satzung, die am 1. Juli in Kraft tritt, wird die Entschädigung der Wahlhelfer nun gesondert geregelt – und ihnen damit auch mehr Geld zugesichert als bisher.

Dienst für Bevölkerung

„Mit der zielgerichteten Entschädigung sollen die Wahlhelfer mehr Wertschätzung erfahren. Sie leisten im Ehrenamt einen großen Dienst für die Bevölkerung und die Demokratie, sind den ganzen Sonntag im Einsatz und zählen oft bis in die Nacht die Stimmen aus“, hatte Bürgermeister Tobias Meier (FDP) in der Sitzung um Zustimmung für die Satzungsänderung geworben. Angewandt werden soll sie nun erstmals zur Bundestagswahl in diesem Jahr. Wer dem Wahlvorstand vorsteht, erhält jetzt 60 Euro, ein Stellvertreter 50 Euro. Bei Schriftführern beträgt die Entschädigung 40 Euro und bei Beisitzern 35 Euro. Finden mehrere Wahlen an dem jeweiligen Tag statt, erhöhen sich die Summen um jeweils zehn Euro. Jeweils 30 Euro erhalten Personen, die mit der Einrichtung der Wahlräume und mit anderen Hilfsarbeiten befasst sind.

Kandidaten dürfen nicht helfen

Wer Wahlhelfer werden möchten, muss mindestens 18 Jahre alt sein und seinen Hauptwohnsitz in Taucha haben. Wer selbst kandidiert oder als Vertrauensperson agiert, darf nicht als Helfer agieren. Zu den Aufgaben gehören das Prüfen der Wahlberechtigungen, das Ausgeben der Stimmzettel, die Beaufsichtigung der Wahlkabinen und Wahlurnen, das Schützen des Wahlvorganges vor Störungen und Beeinflussungen, das Achtgeben auf die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen sowie ab 18 Uhr das Auszählen der Stimmzettel. Freiwillige können sich telefonisch unter (034298) 7 01 41 oder per E- Mail simone.arth@taucha.de für einen Einsatz als Wahlhelfer vormerken lassen.

Von Olaf Barth