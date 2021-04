Mobiles Impfen auch in Taucha

Taucha

Am Dienstag (6. April) von 8 bis 18 Uhr sowie am Mittwoch (7. April) von 8 bis 12 Uhr werden für über 70-Jährige aus Taucha Termine für das mobile Impfen vergeben. Die Berechtigten können unter Telefon 034298 70200 anrufen. Das DRK-Impfteam macht am Mittwoch, den 28. April sowie am Donnerstag, den 20. Mai jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Mehrzweckhalle Taucha Station. Eine Impfstoffwahl gibt es nicht. Die Stadt bittet, ältere Mitmenschen über die Anmelde- und Impf-Termine zu informieren. Die Impfwilligen erhalten nach der Anrufregistrierung Post von der Stadtverwaltung.

Von -art