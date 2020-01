Die nächste Großbaustelle in Taucha lässt nun doch länger auf sich warten als geplant. Die Planungen für das Projekt Portitzer Straße/B 87 sind sehr umfangreich, heißt es. Offen ist noch, was mit den Gleisen der LVB in der Portitzer Straße passiert. Ein Stück „Rumpelstraße“ mitten im neuen Asphalt?