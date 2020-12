Zum alljährlichen Silvesterkonzert am Tauchaer Aussichtsturm mit Sachsens preisgekrönten Jagd- und Parforcehornbläsern pilgerten stets Hunderte Zuhörer. Dieses Jahr bleibt es coronabedingt still im Stadtpark.

Nach 40 Jahren: Silvester in Taucha erstmals ohne Turmkonzert

