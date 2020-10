Nachdem Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) und zwei Beschäftigte der Stadtverwaltung an Corona erkrankt sind, mussten sich am Mittwoch 65 Mitarbeiter der Stadtverwaltung einem Test unterziehen. Auch bei Sängern des Rinckart-Popchores in Eilenburg gibt es Verdachtsfälle.