Nach dem CSD in Taucha: Bürgermeister lädt zur Diskussion

Taucha

Weil es beim Christopher Street Day (CSD) auf dem Tauchaer Markt am 22. August zu Anfeindungen, Pöbeleien und Einschüchterungen gekommen ist, ruft Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP) zu einem „Diskurs über Vielfalt und Demokratie in Taucha“ auf. „Solche Vorfälle sind in unserer Stadt nicht zu tolerieren. Auch sind diese nicht das erste Mal vorgekommen. In Taucha stehen viele Menschen für Toleranz, Respekt und Gleichberechtigung“, sagte Meier, fragt sich aber, wie noch mehr Tauchaerinnen und Tauchaer erreicht werden können und wie ein friedliches Zusammenleben mit unterschiedlichen Lebensweisen sowie teils stark differenzierten politischen Meinungen erhalten und gefördert werden kann. In einer Gesprächsrunde soll nun darüber geredet und einander zugehört werden, „um für unsere Stadt zu lernen“. Veranstaltet hatten den CSD die Jungen Linken und damit auch gleich Bundestagswahlkampf in Taucha gemacht.

Erster Termin im Oktober

Angesprochen von Meiers Gesprächseinladung seien alle in der Parthestadt und in den Ortsteilen Lebenden sowie Menschen, die sich mit Vielfalt, Toleranz, gesellschaftlichem Zusammenleben und Demokratie beschäftigen. „Das können einzelne Personen, Vereinsmitglieder, Vertreter von Institutionen, Kirchgemeinden, des Runden Tisches, Jugendparlamentes oder die Sozialarbeitenden sein“, so Meier. Das Kulturbüro Sachsen sowie der Leiter des Polizeireviers Nord, Peer Oehler, hätten ihre Unterstützung bekundet. Interessierte können sich unter tobias.meier@taucha.de oder 034298 70168 melden. Der erste Gesprächstermin sei für Oktober 2021 geplant. Der genaue Tag und Ort werde mit den Beteiligten abgestimmt.

Von Olaf Barth