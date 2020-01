Neue Kooperative arbeitet mit Konsum Leipzig zusammen

Taucha

In den zwei Gewächshaus-Folientunneln bei Sehlis wachsen auf je 320 Quadratmetern Gemüsepflanzen wie Mangold, Petersilie, Feldsalat, Rukola oder Postelein. Größtenteils sind die Beete abgedeckt. „Zur Verfrühung und um die Wärme im Boden zu speichern, damit er für die Frosttage einen Puffer hat“, erklärt Jan-Felix Thon. Für ein Foto zieht er beim LVZ-Termin die Planen kurz zur Seite. Dabei ist er hier, in der 2012 von ihm mit gegründeten Kooperative „Rote Beete“nur noch Gast. Denn inzwischen hat sich der 34-Jährige einem neuen, viel größeren Projekt zugewandt.

Erstes Gemüse im Mai

Die neue, im September gegründete Kooperative nennt sich KoLa Leipzig eG, was für Kooperative Landwirtschaft steht. 105 Mitglieder hat die eingetragene Genossenschaft bisher, bis zu 400 sollen es bis zum Frühjahr werden, Interessenten können sich jederzeit melden. Mit einer einmaligen Genossenschaftseinlage zwischen 300 und 400 Euro erhalten Mitglieder ein Gemüseabo. Bis es im Herbst auf einer gut 35 Hektar großen Fläche bei Taucha-Plösitz richtig los gehen kann, wirtschaftet die KoLa übergangsweise ab Februar/März auf einer rund 3,5 Hektar großen Fläche nahe Sehlis. Gestartet wird mit ersten Salaten, dann mit Kohlrabi, Fenchel, Radieschen, Spinat und anderen Pflanzen. „Im Mai soll schon was in den Kisten sein, am 5. Mai planen wir die erste Lieferung für unsere Mitglieder“, blickt Thon voraus.

Gleichzeitig bereitet er mit seinen Vorstandskollegen Eva Köhler und Hanno Böhle sowie Niels Horstrup den KoLa-Start in Plösitz auf einem Feld an der Margarethenstraße vor. Köhler hat Ökolandbau studiert und kommt wie Gärtnermeister Thon von der Roten Beete. Böhle studierte in Halle Internationale Geografie und machte seinen Master zum Thema Genossenschaftswesen. Deshalb wird er weniger auf dem Feld, sondern mehr für Verwaltung und Koordination tätig sein. Horstrup wiederum ist wie Thon Gemüsebauer und bringt reichlich Erfahrung vom elterlichen Bio-Gemüsehof in Freiburg mit. „Unser bisher sechsköpfiges Team ist gut aufgestellt“, ist sich Thon sicher.

Kooperation mit Konsum

Das muss wohl auch so sein, bei diesem Vorhaben. Denn Thon will das Thema „Regionales Bio-Gemüse“ sowie die solidarische und ökologische Landwirtschaft aus der Nische herausholen und viel breiter aufstellen. „Wir wollen nicht nur für eine bestimmte Klientel oder Szene produzieren, sondern viel mehr Verbrauchern offen stehen“, erklärt der Gemüsebauer. Für bis zu 2000 Mitglieder in und um Leipzig soll saisonales Obst und Gemüse produziert werden. Diesen Ansatz unterstützt jetzt unter anderem die Konsum Leipzig eG. Konsum richtet ab Mai in etwa 20 der 61 Konsum-Filialen Verteilstationen ein, an denen die KoLa-Mitglieder ihre Ernteanteile an Obst und Gemüse abholen können. „Wir sind Teil der Region und unterstützen als starker Partner gern lokale Initiativen“, sagt Konsum-Vorstandssprecher Dirk Thärichen.

Wenn der bereits gestellte Bauantrag für das Vorhaben in Plösitz genehmigt ist, soll dort eine große Halle aus Holz-Stroh-Fertigmodulen gebaut werden. Auf den 1000 Quadratmetern Grundfläche werden dann das Kühllager, die Packstation und die Aufbereitung untergebracht. Auch eine Werkstatt und der Maschinenunterstand finden hier ihr Quartier. Außerdem soll ein 6500 Quadratmeter umfassendes Gewächshaus mit speziellem Isolierglas und modernster Technik entstehen. Eine Solarthermie-Anlage soll 90 Prozent der Heizenergie erzeugen. „Das ist einmalig, das gibt es noch nicht. Wir werden die ersten CO2-neutralen Tomaten erzeugen“, verspricht Thon. Mit Hilfe der erzeugten Wärme könnten die Kulturzeiten etwas verlängert werden, sodass von Mai bis November Tomaten, Gurken und Paprika geerntet werden können.

„Leuchtturmobjekt“

Natürlich müssen auch Landmaschinen angeschafft und für die Bewässerung Brunnen gebohrt werden. Mindestens ein Traktor soll mit Elektroantrieb unterwegs sein und selbst produzierte und gespeicherte Sonnenenergie tanken. Auf den Flächen ist eine schonende Bodenbearbeitung und kleinteiliger Gemüseanbau geplant. Zwischen den Beeten werden Blühstreifen und Hecken angelegt. So beschreibt Thon, wie er sich das ganzheitliche und klimafreundliche (land-)wirtschaften vorstellt und sagt: „Es entsteht etwas Besonderes, ein Leuchtturmobjekt. Denn in dieser Größenordnung gibt es solidarische Landwirtschaft für Obst- und Gemüseanbau noch nicht.“ 20 Arbeitsplätze entstehen bei diesem Vorhaben. Die Investitionen in Höhe von mehreren Millionen Euro sollen in den nächsten fünf bis sechs Jahren vorgenommen werden. Fördermittel werden im Frühjahr beim Freistaat beantragt. Weiteres Geld können Genossenschaftsmitglieder als verzinste Darlehen beisteuern. Interessenten können sich hier informieren: www.kolaleipzig.de

Von Olaf Barth