Die Bedingungen für Kampfsportler in Taucha sollen sich verbessern. Sowohl der Athletikclub Taucha 1990 (AC) mit seinen Ringern, Judo-Sportlern und Ju-Jutsu-Kämpfern als auch der neu gegründete Judoclub Taucha (JC) setzen sich dafür ein, dass es künftig für die Mattensportler besser geeignete Sportstätten gibt. Beide Vereinsvorsitzende stellten unlängst ihre Projekte im Stadtrat vor, und sie wollen auch künftig zusammenarbeiten.

Fördermittel beantragt

Der Clou: Der JC-Initiator Simon Yacoub plant den Bau einer privat finanzierten Mattensport-Halle in Taucha. Vor den Stadträten erklärt der 32-Jährige das Hallenkonzept. Fast zwei Jahre Planung steckten bereits in dem Projekt. Geschätzte 1,6 Millionen Euro (Stand September 2019) würde die Halle inklusive Kraftraum und Sauna kosten. Der Fördermittelantrag sei bei der Sächsischen Aufbaubank eingereicht. Was noch fehlt, sei ein passendes Grundstück. Da sei man noch auf der Suche und in Gesprächen. Yacoub, einstiger Leistungssportler beim JC Leipzig und Olympiateilnehmer, will in Taucha besonders für den Nachwuchs einen leistungsorientierten Judo-Trainingsstandort etablieren. „Hier Rohdiamanten finden und schleifen, die dann im Stützpunkt Leipzig Olympiakader werden, das ist mein Ziel“, so Yacoub.

Simon Yacoub, Vorsitzender des JC Taucha. Quelle: Olaf Barth

Thomas Fritzsche, Präsident AC Taucha 1990. Quelle: Olaf Barth

Sport statt Gewerbe

Doch bis es mit der neuen Halle so weit ist, will der AC seinerseits kurzfristig für die nächsten drei Jahre die Bedingungen für seine verschiedenen Kampfsportangebote verbessern. Denn die Trainingszeiten in der Karl-Hermann-Jubisch-Halle reichen nicht. AC-Präsident Thomas Fritzsche plant deswegen, bisher gewerblich genutzte Räume in den Wyn-Passagen umzubauen. 200 Quadratmeter stünden dann den Sportlern ab März zur Verfügung. „Unsere jungen Judoka und die Ju-Jutsuka trainieren derzeit im kleinen Gymnastikraum in der Mehrzweckhalle. Vernünftige Nachwuchsarbeit ist da kaum möglich“, so Fritzsche. Der Umbau am neuen Standort werde mit viel Eigenleistung gestemmt, auch die Anschaffung der Matten übernehme der Verein. Im Blick hat Fritzsche allerdings auch den Seniorensport. Rund die Hälfte der 400 Mitglieder seien Senioren, die ein- bis zweimal die Woche zum Training kommen.

In den Wyn-Passagen will der AC Taucha ein Trainingsquartier für die Kampfsportler einrichten. Quelle: Olaf Barth

Stadt unterstützt Projekte

Hintergrund für Fritzsches und Yacoubs Vorträge war ein Stadtrats-Beschluss, mit dem die Sportstättenbilanz der Parthestadt inklusive des Bedarfs an Trainings- und Schulsportstätten aktualisiert wird. Darin ist nun unter anderem auch aufgeführt, dass der Bedarf einer Halle für Mattensportarten in Taucha nachweislich gegeben ist. Dieser Nachweis ist eine Bedingung, um gegebenenfalls Fördermittel erhalten zu können. Der Stadtrat votierte einstimmig für diese aktualisierte Sportstättenbilanz. Bürgermeister Tobias Meier (FDP) sicherte beiden Projekten die Unterstützung der Stadt zu. „Wir als Kommune werden den Bedarf für Mattensport in unseren Hallen nicht decken können. Deshalb unterstützen wir auch die Idee einer privat finanzierten Halle für die verschiedenen Matten-Sportarten“, sagte Meier.

