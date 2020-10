Taucha

Rund 40 Einwohner aus der Wohnsiedlung Gärtnerweg/ Ernst-Barlach-Straße waren am Donnerstagabend mit Transparenten zur Tauchaer Stadtratssitzung gezogen, um gegen Raser und Durchgangsverkehr sowie für die Einrichtung einer Fahrradzone, mehr Verkehrsberuhigung und Sicherheit in ihrer Siedlung zu demonstrieren. Vor dem Bowling-Dschungel in der Karl-Große-Straße, wo der Stadtrat wegen Corona erstmals tagte, forderte Sprecher Marcus Mittendorf von der Bürgerinitiative (BI) Taucha-Süd, dass sich die Stadt ernsthaft mit dem Verkehrsproblem in der Siedlung befasst.

Kraftfahrer schneller als erlaubt

„Wir haben Akteneinsicht zu dem Verfahren erzwungen und festgestellt, dass es für den nach Anlieger-Protesten wieder abgebrochenen Einbahnstraßentest in der Siedlung gar keinen richtigen Plan gegeben hat“, kritisierte Mittendorf. Zudem würden die Ergebnisse einer Geschwindigkeitsmessung im März zeigen, dass 61 Prozent der Kraftfahrer schneller als die erlaubten 30 km/h unterwegs waren, die Spitze habe bei 81 km/h gelegen. „Die fußweglosen Straßen in der Siedlung waren nie für Durchgangsverkehr angelegt. Hier muss gehandelt werden, ehe ein schwerer Unfall passiert“, forderte Mittendorf.

Diskussion mit Stadträten

Stadträte, Verwaltungsmitarbeiter und Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) hörten aufmerksam zu. Meier versprach den Demonstranten, dass sich Stadträte und Verwaltung dieses Problems annehmen werden und die Einwohner damit nicht allein lassen. Man müsse aber die Verkehrssituation in der gesamten Stadt im Blick haben. An ein Versprechen im Bürgermeisterwahlkampf, dass der Gärtnerweg zur Einbahnstraße werden soll, könne er sich so nicht erinnern, sagte Meier auf Nachfrage eines Demonstranten. Am Ende der kleinen Kundgebung diskutierten einige Stadträte bis Sitzungsbeginn weiter mit den Demonstranten.

SPD verteilt Flugblätter

SPD-Fraktionschef Christof Heinzerling verteilte dabei an die Anwohner gerichtete Flugblätter mit der Überschrift „Gerechte Verkehrsführung in Taucha“. Von der anfänglichen Unterstützung der BI-Forderung nach einer Fahrradzone rückte die SPD aber wieder ab und korrigierte die Flugblätter. „Es gab viel Kritik. Fachleute machten uns klar, dass diese neue gesetzliche Möglichkeit für große Städte mit viel Fahrradverkehr gilt. Den gibt es in der Siedlung nicht, so eine Zone sei dort gar nicht durchsetzbar. Da haben wir uns belehren lassen“, so Heinzerling. Zündstoff enthält das Flugblatt dennoch mit dieser Ankündigung: „Wir bringen erneut den Antrag zur vorübergehenden Öffnung der Klebendorfer Straße zur Abstimmung in den Stadtrat ein.“ Laut Heinzerling soll das im November geschehen. Ziel sei eine Verkehrszählung bei geöffneter Klebendorfer Straße im gesamten Wohngebiet, um mit Hilfe der Daten dann zu richtigen Lösungen für die Verkehrsprobleme kommen zu können.

Andere BI will sich wehren

Das wiederum ruft die Bürgerinitiative „Verkehrsführung im Wohngebiet Taucha Süd“ aus der Klebendorfer Straße auf den Plan. Diese Straße verläuft parallel zum Gärtnerweg und endet in einer Sackgasse, sodass hier bisher kein Schleichverkehr zur B 87 möglich ist: „Diese Absicht der SPD ärgert uns sehr. Die Öffnung der Straße war im Stadtrat abgelehnt worden. Wir werden da gegebenenfalls auch juristische Hilfe in Anspruch nehmen“, sagte Steffen Pilz von dieser BI. Offen ist allerdings, ob es für den geplanten SPD-Antrag im Stadtrat dann überhaupt eine Mehrheit gibt.

