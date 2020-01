Nicht nur Tauchaer schauen sich im Geschwister-Scholl-Gymnasium um

Taucha.

Den „Tag der offenen Tür“ des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Taucha nutzten am Samstag viele Eltern mit ihren Kindern, um sich über das Bildungsangebot des Gymnasiums zu informieren. Es war gleichzeitig auch der letzte große offizielle Termin für die langjährige Schulleiterin Kristina Danz, die Ende des Monats in den Ruhestand gehen wird. Landrat Kai Emanuel (parteilos) nutzte diese Gelegenheit, um ihr für Ihr Engagement seinen großen Dank auszusprechen. „Sie war eine besondere Persönlichkeit in unserer Schullandschaft“, bescheinigte ihr der Chef des Landkreises Nordsachsen. Der Landkreis ist der Träger des Gymnasiums. Beide unterhielten sich über die bewegten Zeiten, als 1992 aus der „Geschwister-Scholl-Oberschule“ unter Danz’ Leitung das Gymnasium wurde. Mit damals 426 Schülern und 26 Lehrern ging es los. Heute sind es 885 Schüler und 83 Lehrer. Insgesamt haben in all den Jahren 3153 Schüler am Gymnasium gelernt.

Guter Ruf lockt an

In diesem Schuljahr werden 80 Schüler auf ihr Abitur vorbereitet. Wer dann als künftiger Schulleiter oder Schulleiterin die Zeugnisse überreichen wird, konnte der Landrat nicht sagen. Die namentliche Bestimmung sei aber auf einem sehr guten Weg, hatte jüngst der Präsident des Landesamtes für Schule und Bildung, Ralf Berger, am Rande der Verabschiedungsfeier für Danz gegenüber der LVZ bestätigt: „Es wird keine Lücke geben.“ Einen Namen wollte die Behörde vor der letzten Bestätigung aus Dresden aber noch nicht nennen.

Der gute Ruf des Gymnasiums über die Stadt- und Kreisgrenzen hinaus scheint ungebrochen, denn nicht nur Eltern und Kinder aus Taucha nutzten den Vormittag, um bei Gesprächen mit den Lehrern und den vielseitigen Präsentationen die Unterrichtsinhalte und Lernbedingungen kennenzulernen. So inspizierten Tobias Kühnert aus Thekla, Malte Gebhardt sowie Elias Arnold aus Panitzsch oder Jessica Jablonski aus Paunsdorf mit ihren Eltern die Fachkabinette und versuchten sich an chemischen sowie physikalischen Experimenten oder interaktiven Tests. Im Französisch-Kabinett lernten sie unter anderem auch die bestehenden Partnerschafts-Beziehungen zum Collège Lafayette in Brioude in der Region Auvergne-Rhône-Alpes kennen. Auch der Landrat konnte sich von den Lernbedingungen überzeugen. Gemeinsam mit dem stellvertretenden Schulleiter Michael Jackel inspizierte er das Haus praktisch vom Keller bis zum Boden.

„Hatten schöne Zeit hier“

So wie bei Malte Gebhardt waren schon viele Geschwister der künftigen Fünftklässler am Tauchaer Gymnasium. „Meine Töchter haben hier 2014 und 2016 ihr Abi gemacht. Hier passt alles, da gibt es kaum eine andere Wahl“, sagte seine Mama. Viele der gegenwärtig 885 Schüler kommen auch aus Seehausen, Plaußig-Portitz, Krostitz oder Jesewitz. Neben zu erwartenden Schülern kamen auch etliche „Ehemalige“ an ihr altes Gymnasium. „Wir hatten hier eine schöne Zeit, an die wir gern zurückdenken“, waren sich Maria Pötzscher, die 2016 ihr Abi gemacht hatte und Grundschullehrerin werden möchte, Informatikstudent Marvin Müller und Betriebswirtschaftsstudentin Alexandra Söhn einig.

In der Woche vom 24. bis 28. Februar können die Eltern von Schülern, die eine Bildungsempfehlung erhalten haben, ihre Kinder für das Schuljahr 2020/21 anmelden. Viele Besucher nutzten das Angebot, sich im Sekretariat über das Aufnahmeverfahren zu informieren.

Von Reinhard Rädler