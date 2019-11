Nico Piehler aus dem Erzgebirge wird Tauchas neuer Pfarrer

Taucha

Zwei Jahre war die Stelle unbesetzt. Doch nun will Nico Piehler aus dem Erzgebirge für mindestens zehn Jahre Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde in Taucha sein. Feierlich eingeführt in das Amt wird der 37-Jährige diesen Sonntag ab 15 Uhr von Superintendent Martin Henker in der St. Moritz-Kirche. In diesem Gotteshaus war er am Freitag mit Kirchenvorstand und Baupfleger erneut unterwegs, um über eine künftige Innensanierung zu sprechen. „Das wird für mich eine ganz neue Erfahrung“, sagt der Pfarrer lächelnd. In seiner bisherigen Gemeinde in Neudorf, Kirchenbezirk Annaberg, waren die Gotteshäuser in Schuss.

Weniger Gläubige

Aber nicht nur deshalb sieht er sich jetzt in „einer komplett anderen Welt“ angekommen: „Von den 2000 Einwohnern in Neudorf sind 1200 Kirchenmitglieder, das sind 60 Prozent der Bewohner. Davon kommen bis zu 300 in die Sonntags-Gottesdienste. In Taucha haben wir ebenfalls rund 1200 Mitglieder, bei 16 000 Einwohnern sind das aber nur acht Prozent, zu den Gottesdiensten kommen rund 50 Mitglieder.“ Der Standort Taucha ist also eine herausfordernde Aufgabe für den neuen Pfarrer. Aber das wusste er vorher und hat sich dennoch gezielt beworben um die freie Stelle. „Nach neun Jahren war mir klar, dass ich eine neue Herausforderung suchen möchte. Meine Frau zog es zudem in die Nähe der Großstadt. Wir hatten beide in Leipzig Theologie studiert und uns dort 2005 kennengelernt. Auch sollte ein Umzug möglichst noch vor der Einschulung unseres sechsjährigen Sohnes stattfinden“, zählt Piehler einige Gründe für den Ortswechsel auf.

Guter Draht zur Jugend

Die Region Leipzig ist dem Ehepaar also nicht fremd. In Taucha hatte Piehler während des Studiums bereits ein Praktikum als Gemeindepädagoge absolviert. „Auch wenn es lange her ist, er weiß ungefähr, worauf er sich einlässt“, sagt Bernd Klauer. Der 54-Jährige ist der Vorsitzende des Kirchenvorstandes: „Wir sind sehr glücklich, dass wir einen neuen Pfarrer haben. Anfangs hatten wir keinen, am Ende zwei sehr gute Bewerber. Für Pfarrer Piehler sprach nach seiner Vorstellung schließlich unser Gefühl, dass er einen guten Draht zur Jugend und eine pädagogische Ader hat. Wir sind froh, dass er mit seiner Familie wieder Leben ins Pfarrhaus bringt.“

In den Ort einbringen

Piehler, der künftig die Kirchgemeinden Taucha und Plaußig-Hohenheida als Pfarrer betreuen wird, schätzt sehr das große ehrenamtliche Engagement im sozial-diakonischen Bereich seiner neuen Gemeinde. „Zeit-Tausch-Börse, Kleiderkammer, Flüchtlingsbetreuung sind das, was ich auch möchte. Meinen Auftrag als Kirche sehe ich darin, dass sich die Gemeinde in den Ort einbringt“, sagt Piehler, unterstreicht das mit dem Bibelzitat ,Suche der Stadt Bestes’ und fährt fort: „Wenn man nur unter sich bleibt, dann hat man verloren. Doch da habe ich in Taucha ein gutes Gefühl, es gibt ein gutes Miteinander mit der Kommune und eine Vernetzung in die Stadt.“

Von Olaf Barth