Niederländisches Blumenmeer an Tauchas Endstelle

Taucha

Bunt und abwechslungsreich in den Blumensorten soll sich im nächsten Frühjahr die Wiese an Tauchas Straßenbahnendstelle präsentieren. Die Grundlage dafür ist gelegt. Denn in dieser Woche sind 7000 Frühblüher-Zwiebeln in den Rasen gebracht worden. Und wenn alle Zwiebeln aufgehen, dann werden 2022 auf einer rund 50 Quadratmeter großen Fläche unter anderem Anemonen, Krokusse, Narzissen und Tulpen blühen – und zwar in einem Y-Muster. „Wir haben das im vorigen Jahr bereits mit Erfolg am Schöppenteich praktiziert. Weitere Pflanzaktionen werden folgen“, sagt die zuständige Rathaus-Mitarbeiterin Kathrin Gottschalk.

„Zwiebeln sind von sehr guter Qualität“

Dabei soll die Zusammenarbeit mit der Firma Verver Export GmbH fortgesetzt werden. Deren Hauptsitz befindet sich im westfriesischen Heerhugowaard in der niederländischen Provinz Nordholland. „Die Mitarbeiter aus der deutschen Niederlassung bringen nicht nur die Pflanzmaschine für ein effektives Stecken der Zwiebeln mit, sondern auch die Zwiebeln selbst. Und die sind nachweislich von sehr guter Qualität, wie man es eben aus den Niederlanden nicht anders erwartet.“ Die Stadt gebe dafür 2500 Euro aus, berichtet Kathrin Gottschalk.

Schneiderad öffnet die Grasnarbe

In den neuen Bundesländern vertritt Landschaftsgärtnerin Jolanda van Amerom die Belange des Unternehmens aus Nordholland. Lächelnd erzählt sie, dass es ihr im deutschen Osten gefällt und sie schon 30 Jahre in Sachsen-Anhalt lebt. Dann schüttet sie eine weitere Stiege mit Zwiebeln in den Trichter der Pflanzmaschine. „An den Frühblühern kann man zwischen sieben und zehn Jahren Freude haben, wenn sie nicht zu zeitig abgemäht werden“, sagt die 56-Jährige und erläutert auch gleich noch die Funktionsweise des kleinen Pflanztraktors: „Ein Schneiderad öffnet die Grasnarbe, eine pflugähnliche Kufe dahinter spreizt den Rasen 50 Zentimeter auseinander. In dem Moment fallen aus dem Trichter die Zwiebeln, woraufhin der Rasen über ihnen wieder zusammenklappt. Die kleinen breiten Räder am Ende der Maschine verdichten das Ganze gleich.“

Stadtgärtnerin Silke Schulz vom Tauchaer Bauhof beobachtet all das zufrieden und drückt den Rasen mit den Fingern noch mal an. „Ich bin begeistert, das haben wir früher alles aufwendig in Handarbeit gemacht. Am Ende sah das aber auch schön aus“, schildert die 53-Jährige.

Der jüngste Sturm hat im Park An der Bürgerruhe einen Spitzahorn ausgehoben, wodurch auch eine Bank beschädigt wurde. Nun soll hier Ersatz gepflanzt werden. Quelle: Olaf Barth

Sturm hebt Spitzahorn aus

Während Jolanda van Amerom kontrolliert, dass die Blumenzwiebeln schön gleichmäßig aus dem Trichter kullern, lenkt Ane van Stratem die Maschine gleichmäßig über die vorgegebene Y-Fläche. Diese zu treffen, ist für den 56-Jährigen nicht schwer. Denn kurz zuvor hatte die Tauchaer Garten- und Landschaftsbaufirma Baudach das Areal vom Laub befreit und das Muster vorgegeben.

Bei aller (Vor-)Freude über die hier künftig wachsende Frühblüher-Mischung erwähnt Rathaus-Mitarbeiterin Kathrin Gottschalk auch ein unerfreuliches Ereignis und deutet auf die Reste eines frisch gefällten Baumes am Wegesrand: „Das war ein wunderschöner, prächtiger Spitzahorn. Doch der letzte Sturm hat ihn ausgehoben, dabei ging auch die Bank daneben zu Bruch. Leider mussten wir den Baum fällen. Auch der Stumpen wird noch entfernt. Dann wird hier Ersatz gepflanzt.“

Von Olaf Barth