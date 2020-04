Nistkasten-Galerie an altem Trafo-Haus in Taucha

Taucha

Die Tauchaer Stadtteile Graßdorf und Cradefeld werden in diesen Tagen besonders stark von Spaziergängern, Wanderern, Radfahrern und Reitern frequentiert. Raus aus den vier Wänden, rein in die Natur lautet bei vielen das Motto, die wegen der Corona-Krise zuhause bleiben müssen. Es lockt die Nähe zur Parthenlandschaft. Ob im Staditzwald, im Wäldchen „Hölle“ oder im Mimo-Wäldchen: Die Menschen genießen den Frühling und lauschen den Vögeln. Da passt es ins Bild, dass der Zweckverband Parthenaue (ZVP) unter anderem den Naturlehrpfad im Stadtitzwald mit vielen neuen oder ausgebesserten Schildern und Hinweisen in den vergangenen Wochen und Monaten auf Vordermann gebracht hat.

Anschauungsmaterial für Natur-Touristen

Ein Hingucker ist auch an der ausgedienten Trafo-Station in der Graßdorfer Straße entstanden. Dort haben Steffen Ilgner und Sven Steinbrecher vom ZVP die letzten Brutkästen und Schilder angebracht. Der sanierte Turmbau bietet Informationen über die gefiederten Nutzer samt Bilder sowie echte Vogelkästen als Anschauungsmaterial – denn das sollen die Quartiere vor allem sein. Mit dem Wissen um die unterschiedlichen Arten von Nisthilfen, die in der Parthelandschaft aufgehangen wurden, können Natur-Touristen das Gesehene später im Wald besser ein- und zuordnen. Zudem werden Flyer für die Wanderungen zum Download auf der Homepage des ZVP angeboten.

Steffen Ilgner (rechts) und Sven Steinbrecher bringen am alten Trafo-Haus neue Schilder und Vogelkästen an. Quelle: Olaf Barth

Kirschen-Schutz der besonderen Art

„Wir wollen die verschiedenen Sorten zeigen, die es gibt, und die Leute dazu animieren, eben nicht nur Meisenkästen, sondern zum Beispiel auch Kästen für Stare oder Fledermäuse aufzuhängen“, sagt Axel Weinert, der im ZVP das Kulturlandschaftsmanagement verantwortet. So könnten unter anderem Kirschen vor dem Zugriff von Staren am besten mit dem Anbringen eines Starenkastens geschützt werden. Denn dessen Bewohner verteidige dann sein Revier, so Weinert. Das alte Trafo-Haus gehöre dem Verband und sei vor zehn Jahren saniert und mit Nisthilfen bestückt worden. Im Vorjahr entstand gar eine ganze Nistkasten-Galerie für Vögel und andere Tiere, die nun samt neuer Schilder vollendet wurde. „Der Siebenschläfer wird hier natürlich nicht einziehen, aber man kann mal zeigen, wie so ein Kasten für ihn aussieht“, erläutert Weinert. Auf dem dazugehörigen Schild könne dann jeder nachlesen, um was für ein Tier es sich dabei handelt.

Lob vom Nachbarn

So sehen Kästen für Hornissen (links) und Siebenschläfer aus. Quelle: Olaf Barth

Diese Gestaltung gefällt Anwohner Michael Grahl sehr: „Es ist eine sinnvolle Nutzung dieses technischen Denkmals; auch in Anbetracht dessen, dass wir uns hier in einer grünen Wohnlage und fast schon dörflicher Idylle befinden.“ Als Nachbar greift der 46-Jährige auch schon mal selbst zu Pinsel und Farbe, um Schmierereien am Turm zu überstreichen. Wie die Wanderer will auch er sich noch lange am Anblick des Trafo-Hauses erfreuen.

Von Olaf Barth