Taucha

Auf einem Feld nahe Taucha ( Landkreis Nordsachsen) ist am Dienstagnachmittag ein Ultraleichtflugzeug abgestürzt. Der 56 Jahre alte Pilot, der von Berlin nach Donaueschingen ( Baden-Württemberg) unterwegs war, habe zuvor Öldruckprobleme vermeldet, teilte die Leipziger Polizei am Mittwoch mit. Er habe weder den Flughafen Leipzig/Halle noch eine Notfalllandebahn bei Taucha erreichen können.

Zur Galerie Bruchlandung auf einem Feld bei Taucha: Ein Ultraleichtflugzeug ist in Pehritzsch notgelandet.

Gegen 15.47 Uhr stürzte die einmotorige Maschine an einem Fallschirm auf ein Feld bei Pehritzsch ab, erklärte eine Polizeisprecherin. Der 56-Jährige gab zunächst an, keine Verletzungen erlitten zu haben. Schließlich klagte er aber doch über körperliche Beschwerden und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Das mit einem Rettungssystem ausgestattete Flugzeug wurde bei dem Absturz schwer beschädigt. Auch auf dem Getreidefeld entstand Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von RND/dpa/iro