Taucha

Ein unterwarteter Geldsegen traf Tauchas Oberschule. Wie deutschlandweit 4800 Schulen und Vereine, davon 241 aus Sachsen, hatte auch die Tauchaer Bildungseinrichtung an einer Spendenverlosung des Versicheres DEVK teilgenommen. Der will Bildungsstätten und Familien mit geringen finanziellen Möglichkeiten unter die Arme greifen. Und die Losfee meinte es gut mit den Parthestädtern. Die Oberschule gehörte zu den 200 Gewinnern und freut sich über 10 000 Euro.

Geld für zwei Displays

Jens Winkler, Leiter der DEVK-Agentur in Paunsdorf gratulierte und übergab jetzt Schulleiterin Kathrin Beer den symbolischen Spendenscheck. „Wir hatten spontan an der Aktion teilgenommen. Umso glücklicher sind wir über die großzügige Spende, das war wie ein Weihnachtsgeschenk. Wir konnten es erst gar nicht so richtig glauben“, sagt Beer dankbar. Das Geld hatte die Schule bereits Ende letzten Jahres erhalten. „Wir als Förderverein freuen uns sehr über den Zuschuss“, erklärt Vereinschefin Peggy Koch, „das Geld wollen wir für die Anschaffung von zwei Displays und einem Laptopwagen einsetzen.“

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hilfe für Schüler und Lehrer

„Ich finde die Aktion der DEVK sehr gelungen, um Schulen in der derzeitigen Situation zu unterstützen,“ sagt Winkler. Laut des Unternehmens sind nicht alle Schulkinder und Bildungseinrichtungen ausreichend für virtuellen Unterricht ausgestattet. Der Lockdown zeige erneut, dass in Deutschland ohne ausreichende digitale Kenntnisse und die passende Ausstattung viele Kinder aktuell das Nachsehen haben. Besonders ältere Jugendliche seien darauf angewiesen, an virtuellem Unterricht teilnehmen zu können. Doch nicht nur die Schüler wären darauf oft nicht vorbereitet. Vielen Lehrern und Bildungseinrichtungen würde die nötige Ausstattung fehlen. Deshalb habe die DEVK unbürokratisch helfen wollen.

Von Olaf Barth