Öffnung der Klebendorfer Straße bleibt Thema

Taucha

Wie lassen sich in Taucha die innerstädtischen Verkehrsströme optimieren? Darüber machten sich dieses Jahr bei mehreren Treffen Stadtverwaltung, Stadträte und interessierte Bürger Gedanken. Im Zuge dieser Planungswerkstätten „Verkehr kommunal“ war die Stadt in drei Gebiete mit jeweiligen Planungsschwerpunkten eingeteilt worden. Über die Arbeit der Gruppe „Friedrich-Ebert-Wiese“ war bereits in der Sonnabend-Ausgabe berichtet worden.

Ein weiteres Gebiet, über das in den Planungswerkstätten beraten wurde, heißt „Zwick’sche Siedlung“ und erstreckt sich südlich der Leipziger Straße bis zur Straße am Weinberg. Dort wurde eine Verbindung von der Otto-Schmidt-Straße bis zur Sommerfelder Straße angeregt und diskutiert. Verkehrsplaner sollen nun ermitteln, wie sinnvoll und praktisch umsetzbar das ist. Um die Parkplatzsituation im Umfeld des Schulgeländes zu entspannen, wurde der Pachtvertrag für den provisorischen Parkplatz an der Klebendorfer Straße mit der Kirchgemeinde St. Moritz bis zum 31. Dezember 2020 verlängert. Anwohner können hier künftig für 20 Euro im Monat einen Parkplatz mieten, womit die entstehenden Kosten für die Pacht und Einrichtung gedeckt werden sollen. In der Rudolf-Breitscheid-Straße wurde an der Grundschule eine Bring- und Abholzone zum kurzen Anhalten für zwei bis drei Autos eingerichtet. Über die Veränderung oder Erweiterung des Einbahnstraßensystems in der „Zwick’schen“ wird noch weiter beraten.

“Aussitzen ist keine Lösung“

Ein großes Thema bleibt nach wie vor der Verkehr in den Bereichen Klebendorfer Straße und Gärtnerweg. „Die neuen Stadträte haben alle Unterlagen und Informationen dazu erhalten, um sich in das Thema einlesen zu können. Am Ende wird es eine Entscheidung geben. Entweder man hält am Entschluss fest, die Klebendorfer Straße für den Durchgangsverkehr weiter geschlossen zu halten und sie bleibt Sackgasse, oder man diskutiert neu und startet dafür einen Feldversuch, bei dem die Straße für circa einen Monat testweise zur Otto-Schmidt-Straße hin geöffnet wird“, erklärte Bürgermeister Tobias Meier ( FDP). Ihm sei bewusst, dass es so oder so Reaktionen aus der Bürgerschaft geben werde. „Aber das Thema aussitzen ist keine Lösung. Jetzt sollen sich die Stadträte erst mal eine Meinung bilden und dann in diesem Gremium eine Entscheidung treffen. Das hat für viele Bürger in der Stadt eine Relevanz“, so Meier. Komme es zum Feldversuch, werde dieser beobachtet und ausgewertet. Dazu würden in dem Zeitraum Verkehrszählungen in verschiedenen Straßen durchgeführt.

Eine weitere Gruppe beschäftigte sich mit dem Gebiet „Innenstadt/östliche Ortsteile“ mit der Tauchaer Altstadt sowie den Orts- und Stadtteilen wie Dewitz, Plösitz oder Sehlis. Zunächst rückte das neue künftige Wohngebiet „ Gartenstadt“ in den Fokus. In der Gruppe wurde für eine Durchgangsstraße von der Eilenburger- bis zur Dewitzer Straße plädiert. Die Stadt sucht hier bekanntlich nach einer Lösung, die unter Berücksichtigung der Anwohner-Interessen nicht leicht zu finden ist. Die Trasse entlang vor den Fenstern der Anwohner in der Straße „An der Mühle“ scheint aber vom Tisch zu sein, wie im Rathaus auf LVZ-Anfrage angedeutet wurde. Eine endgültige, spruchreife und umsetzbare Lösung gibt es aber wohl noch nicht. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens soll diese aber gefunden werden.

Fußweg für Eilenburger Straße

Entlang der Eilenburger Straße wird in mehreren Abschnitten ein Rad-/Gehweg von der Straße „Am Dingstuhl“ bis zur Granitstraße gebaut, sodass die künftige Kita „Kükennest“, der neue Supermarkt und die Wohnbebauung gut zu Fuß oder per Rad erreichbar sind. Allerdings werde dann das 30-km/h-Schild wieder entfernt. „Das ist eine Kreisstraße, der Landkreis ist gegen 30 km/h auf Kreisstraßen, wenn es dafür keine besonderen Gründe gibt“, sagte Jens Rühling, der im Rathaus den Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Soziales leitet. Auf Anregung der Planungswerkstatt soll außerdem noch in diesem Jahr die B 87 von der Eilenburger Straße getrennt werden, um dem Schleich- und Abkürzungsverkehr einen Riegel vorzuschieben. Der Verkehr soll über die gut ausgebaute Kreuzung Pönitzer Dreieck fließen. An dem dortigen Feld mit den Solaranlagen werde der Landkreis zwei Bushaltestellen einrichten.

Ein weiteres Thema in dieser Planungsgruppe war die Wurzner Straße. Hier soll nach Möglichkeit nach der Parthebrücke in Richtung Plösitz bis zur Bergstraße auf beiden Seiten ein Fußweg eingerichtet werden. Da sei Grunderwerb nötig. Auf einer Seite könnte es gerade in der Kurve allerdings auch zu eng werden für den zweiten Fußweg. Zudem wurde angekündigt, dass die Parthebrücke neu gebaut werden soll. Ein Termin wurde nicht genannt.

Von Olaf Barth