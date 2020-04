„KoLa“ packt Gemüsekisten und wirbt um weitere Mitglieder

Taucha

Es hat sich seit Januar einiges getan auf dem bei Dewitz „geborgten“ Feld der neu gegründeten Kooperativen Landwirtschaft Leipzig eG (KoLa). Auf 3,5 Hektar wachsen derzeit Radieschen, Mairübchen, verschiedene Salatsorten, Kohlrabi, Fenchel, Spinat, Frühlingszwiebeln, Brokkoli und Petersilie. Für die Möhren ist der ortsansässige Ökobauer Martin Hänsel zuständig, der der KoLa übergangsweise Land zur Verfügung stellt und Starthilfe leistet. Die im Januar genannte Wunschzahl von 400 KoLa-Mitgliedern ist mit aktuell rund 470 bereits übertroffen. 360 von ihnen haben ihre Gemüse-Anteile in den Kistengrößen S, M oder L bestellt. Ab 5. Mai soll mit der Auslieferung des Bio-Gemüses begonnen werden.

Pachtvertrag unterschrieben

Zwei neue Folientunnel stehen vorerst ebenfalls auf Hänsel-Land. Hier werden am Donnerstag und Sonnabend die Tomatenpflanzen in den Boden gebracht. Auch abseits der Feldarbeit nimmt das KoLa-Projekt Fahrt auf. Die Pachtverträge mit Tauchas evangelischer Kirchgemeinde für ein Feld bei Plösitz sind unterschrieben. „Der Förderantrag für unser Vorhaben ist gestellt, der Bauantrag ist genehmigt“, sagt Eva Köhler. Die 31-jährige Diplom-Ingenieurin für ökologische Landwirtschaft verantwortet im aktuell neunköpfigen KoLa-Team die Öffentlichkeitsarbeit. Im Herbst soll es dann auf der rund 35 Hektar großen Pachtfläche am Margarethenweg richtig los gehen. In einer großen Halle aus Holz-Stroh-Fertigmodulen werden Kühllager, Packstation und Aufbereitung untergebracht. Auch eine Werkstatt und der Maschinenunterstand finden hier ihr Quartier. Außerdem soll ein 6500 Quadratmeter umfassendes modernes Gewächshaus entstehen.

Weitere Mitglieder gesucht

Die mehrere Millionen Euro teure Investition soll zu je einem Drittel aus Fördermitteln, Bankkredit und Mitglieder-Darlehen und deren Einlagen finanziert werden. Damit das Konzept aufgeht, startet die KoLa jetzt eine neue Kampagne zur Werbung weiterer Mitglieder und Darlehen. „Bis Ende Mai braucht das Projekt 200 000 Euro an Mitgliederdarlehen – optimal wären 400 000, um den Aufbau des ersten Hofgebäudes und der Infrastruktur zu stemmen. 100 000 Euro sind schon zusammengekommen“, so Köhler. Sie betont, dass im ökologischen Landbau zwar viel Idealismus steckt. Aber: „Von Anfang an war auch klar, dass wir professionell arbeiten und dass ein gesundes Wachstum der Kooperative immer auch faire Löhne beinhaltet. Ein nur auf Selbstausbeutung beruhendes Konzept ist nicht tragfähig.“ Das Vorhaben sei langfristig, für Jahrzehnte angelegt.

kontakt: www.kolaleipzig.de oder Tel. 0160 7687094

Von Olaf Barth