Taucha

Wolkenschleier verbergen die Sonne weitestgehend, angenehme 27 Grad Lufttemperatur. Das Wasser im Tauchaer Parthebad an diesem Montag ist nur einen Grad kühler, doch Tendenz steigend. Die Besucherzahl am frühen Nachmittag ist mit rund 300 noch überschaubar. Der Wetterbericht kündigt allerdings schon die nächste Hitzewelle an. Schwimmmeisterin Maria Schindler und Rettungsschwimmerin Yasmin Köppert wissen, was dann auf sie zukommt. „Die letzte Hitzewelle mit weit über 30 Grad hat uns einen Besucherrekord beschert. Am 27. Juni kamen 2500 Gäste, so viele wie noch nie an einem einzigen Tag“, so Schindler. Die 32-Jährige und ihre Kollegen beobachten aufmerksam das Geschehen in den Becken und auf den großzügigen Freiflächen. „Immer, wenn jemand über die Stränge schlägt, sich nicht an die Badeordnung hält oder jemand im Wasser Probleme bekommt, schreiten wir ein. Für uns haben Sicherheit und Gesundheit für die Besucher oberste Priorität. In der Regel wird das auch respektiert, weil wir die Gäste auch respektieren. Der Ton macht die Musik“, sagt Schindler.

Sicherheit geht vor

Der kommenden Hitzewelle sehen sie und ihre Mitstreiter gelassen entgegen. „Wir sind ein Familienbad. Eltern kommen mit ihren Kleinen, Jugendliche sind natürlich auch dabei sowie Rentner. Es geht, auch wenn es voll ist, entspannt zu“, sieht Schindler keine Probleme. Manchmal wünsche sie sich nur etwas weniger Diskussionen. „Das raubt unnötig Zeit und Aufmerksamkeit für die anderen Gäste. Manchmal sind es sogar die Eltern, die zu diskutieren anfangen, wenn man ihre Kinder ermahnt. Aber wie gesagt, uns geht es nur um die Sicherheit für alle Besucher“, bekräftigt Schindler. Als Spaßbremse sieht sich das Tauchaer Aufsichtspersonal nicht, im Gegenteil. „Die Leute sollen ja Spaß haben, alle Voraussetzungen dafür sind da: große Liegewiesen mit Schatten, Schwimmer-, Spaß und Kinderbecken, Spaßrutsche für große und Kinderrutsche für kleine Besucher, Wasserspielplatz, Sandkasten, Volleyball-Plätze, Tischtennis- und Kickertische.“ Dass sich hier jeder wohl fühlen kann, bestätigen die Stamm-Gäste Ilona Sturm (68), Karin Wesser (61) und Sonja Nötzold (62). Wann immer es Zeit und Wetter erlauben, schwimmen sie ihre Bahnen und entspannen sich auf der Wiese. „Es ist einfach superschön hier, das passt alles“, fasst Wesser kurz und bündig die Liebeserklärung ans Parthebad zusammen.

Liebeserklärung ans Bad

Ein wenig verliebt ins Parthebad hat sich offenbar auch Yasmin Köppert. Die 19-jährige Panitzscherin studiert in Leipzig für das Lehramt Deutsch/Chemie und ist hobbymäßig bei der Wasserwacht dabei. In den Semesterferien heuert sie zum wiederholten Mal als eine von fünf Rettungsschwimmern im Parthebad an: „Ich helfe hier gern mit. Nette Leute, gute Atmosphäre. Das ist eines der schönsten Freibäder überhaupt, das sagen auch viele Gäste.“ Zum Team um Badleiter Ronald Hanns gehören neben Schindler und den Rettungsschwimmern auch Karsten Böhm sowie sechs Frauen, die im Kassenhäuschen die Tickets verkaufen. „Ohne die läuft nichts. Drei von ihnen sind um die 70. Großer Respekt, wie sie da bei Hitze in dem Häuschen sitzen, statt im Garten oder selbst ins Wasser zu gehen“, ist Schindler dankbar für diese Hilfe.

Wem das Beckenwasser angesichts der Hitze nicht ausreichend Abkühlung bringt – die Solar-Wasserheizung wird wegen eines Früh-Schwimmkurses erst ab 28 Grad Wassertemperatur abgeschaltet – der kann das kühle Nass aus den Duschen an den Beckenrändern nutzen. Am Kiosk gibt es außerdem Eis und gekühlte Getränke. Geöffnet ist das Bad täglich von 9 bis 19 Uhr. Vorbereitet wird der Badetag vom Personal aber schon ab 7 Uhr. Feierabend ist oft erst weit nach 21 Uhr, denn wenn das Bad ab 19 Uhr geschlossen hat, kommen Vereine zum Sporttreiben, oder es finden noch Kurse statt. Deshalb hat das Bad auch an heißen Tagen für den normalen Badebetrieb nicht länger geöffnet. Der vorjährige Rekordsommer bescherte dem Bad einen Besucher-Jahresrekord. Rund 58­ 000 Gäste kamen 2018, womit die bis dahin bestehende Rekord-Marke von 41 000 Besuchern von 2013 klar übertroffen wurde. Aktuell liegt das Bad bei fast 23 800 Gästen, aber der Sommer ist ja noch lange nicht vorbei.

Von Olaf Barth