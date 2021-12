Paul Deuschle zieht’s von der Alster an die Parthe

Taucha

Von der Alster an die Parthe, von Hamburg nach Taucha – klingt fast ein wenig wie eine Strafversetzung in die sächsische Provinz. Doch weit gefehlt. Erstens ist Leipzigs Speckgürtel alles andere als Provinz und zweitens gehört Sachsen im Gegensatz zu Hamburg zur Crème de la Crème der deutschen Bildungslandschaft. Davon zumindest ist Paul Deuschle felsenfest überzeugt: „Sachsen hat ein attraktives Schulsystem, das regelmäßig im Bildungsranking vorn steht. Das klare, mutige Bekenntnis zur Leistungsorientierung finde ich richtig und unterstütze ich.“

Bestmöglicher Unterricht

Der 36-Jährige ist seit Oktober der neue stellvertretende Schulleiter des Tauchaer Geschwister-Scholl-Gymnasiums und hat in dieser Funktion einiges vor – neben den administrativen Aufgaben wie Stunden- und Vertretungsplanung. „Mein ,Steckenpferd’ ist die Unterrichtsentwicklung, die Frage, in welche Richtung will die Schule gehen?“, sagt Deuschle. Um das herauszufinden, könne er sich eine „kollegiale Unterrichtshospitation“ vorstellen, diese mit den Beteiligten auswerten und gemeinsam Ideen für den bestmöglichen Unterricht entwickeln. Wie das im Kollegium aufgenommen wird ist noch offen, denn gestartet hat der Deutsch- und Englisch-Lehrer sein Projekt noch nicht. Auch Eltern und Schüler will er mit ins Boot holen.

Player vor Ort

Die Rückendeckung von Schulleiterin Kathrin Rentsch hat Deuschle jedenfalls. Die 59-Jährigen stellt ihrem Stellvertreter ein sehr gutes Zeugnis aus: „Zwischen uns herrscht eine Art Seelenverwandtschaft, wir ergänzen uns hervorragend und ich hoffe, dass das so bleibt. Paul Deuschle ist sehr engagiert, ich bin froh, dass er da ist.“ Nach neun Jahren Hamburg ist es für den gebürtigen Sachsen-Anhalter aus der Altmark eine emotionale Rückkehr in den Osten. Ja, die Nähe zu Leipzig ziehe, aber Taucha selbst sei eine attraktive Kleinstadt, in der ein Gymnasium ein Player vor Ort ist. „Unsere Schule ist hier kultur- und identitätsstiftend. Und diese feste Verankerung in der Stadtgemeinschaft soll auch so bleiben“, so der Neu-Tauchaer.

Bundesliga vor der Nase

Wichtig sei ihm zudem ein partnerschaftliches Verhältnis mit der Oberschule Taucha auf Augenhöhe: „Ich hatte noch keine Zeit, mich dort vorzustellen, aber das kommt noch.“ Er habe gehört, dass die Oberschule Beziehungen zu Finnland unterhält. „Das freut mich. Ich war als Austauschschüler dort und bin ein großer Finnland-Fan“, sagt der Deutsch- und Englisch-Lehrer. Sprachen seien genauso sein Hobby, wie mit dem VW-Bully nach Skandinavien in den Urlaub zu fahren. Und dass er jetzt wieder anders als in Hamburg ein Bundesliga-Stadion vor der Nase hat, freue ihn auch. Immerhin war Deuschle vor Jahren schon mal zu einem Erstligaspiel in Leipzig, um seinen Herzensverein anzufeuern: die Hertha aus Berlin.

Von Olaf Barth