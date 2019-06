Taucha

Zu einem großen ökumenischen Fest lud am Samstag die evangelische Kirchgemeinde nach Dewitz ein. Zu Beginn fand eine gemeinsame Andacht der drei Tauchaer Kirchgemeinden statt. So wurde die Johannisandacht von Pfarrer Peter Amberg, dem Vakanzvertreter der evangelischen Kirchgemeinde, von Eckhard Nadolny, dem Gemeindevorsteher der neuapostolischen Gemeinde sowie von Andreas Czerny von der St. Anna-Gemeinde auf dem Friedhof in Dewitz gehalten. Alle drei waren sich darin einig, dass es sinnvoll ist, einen solchen Tag gemeinsam zu begehen.

Im Anschluss wurde in den gegenüberliegenden Garten der Familie Klauer eingeladen. Für Essen und Trinken war für die über 200 Besucher reichlich gesorgt. Der Posaunenchor sorgte für stimmungsvolle Musik, währenddessen stellten Gruppen der Gemeinden ihre Arbeit vor – so zum Beispiel der Handarbeitskreis. Für die Aufführung des Musicals „Petrus“ erhielt der Kinderchor unter Leitung von Kirchenmusikerin Ruth Schmidt und Annelie Hampel reichlich Beifall. Ein buntes Treiben mit Kinderschminken, Ponyreiten und sogar einem Wüstenbussard sorgten für eine fröhliche Stimmung des Festes zum Johannistag, das am Abend durch das Entzünden des Johannisfeuers ausklang. An den Flammen wurde Stockbrot gebacken, Glühwürmchen tanzten über das Gelände.

Ökologischer Fußabdruck wird ermittelt

Erstmalig bei so einer Veranstaltung in Dewitz wurde versucht, den ökologischen Fußabdruck des Festes zu bestimmen. So wurden Angaben unter anderem über die genutzten Verkehrsmittel, den Energieverbrauch und den entstandenen Müll gesammelt. So wollen Veranstalter und Teilnehmer erfahren, ob es gelungen ist, das Fest klimaneutral zu gestalten. Die Auswertung der Daten und die Berechnungen dazu laufen, benötigen aber noch etwas Zeit, teilten die Veranstalter mit. Sie wollen aber auf jeden Fall darüber berichten und die Ergebnisse und sich daraus ergebende Schlussfolgerungen öffentlich machen. Als Kompensation für den Verbrauch von Ressourcen soll auf jeden Fall ein Stück Regenwald gekauft werden, sagte am Montag Katharina Klauer von der evangelischen Gemeinde.

Von -art