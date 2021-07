Pflasterarbeiten für schmuckes Teich-Umfeld in Seegeritz 

Taucha

Das Umfeld des Seegeritzer Dorfteiches hat sich sichtbar verändert. Das alte, rostige Geländer ist weg, und ein gutes Stück neuer Fußweg ist bereits fertig. Momentan werden neben dem Teich Parkplätze gepflastert. Zwei Mitarbeiter der Thallwitzer Firma Muldenwald GmbH hämmern knieend Stein an Stein. Wenige Meter weiter befindet sich der bei Einwohnern und Spaziergängern beliebte Spielplatz. Auch hier wird gearbeitet, deshalb ist er gesperrt. Die Bauhofmitarbeiter Mirko Krumbiegel und Tony Leitsmann setzen die Spielgeräte instand. Außerdem erhalten diese ebenso wie die Bänke ringsum einen neuen Farbanstrich. Spätestens Ende dieser Woche soll alles fertig und der Spielplatz wieder frei gegeben sein.

Mirko Krumbiegel (vorn) und Tony Leitsmann vom Tauchaer Bauhof bringen den Spielplatz in Seegeritz auf Vordermann. Quelle: Olaf Barth

Nächste Treffen in Plösitz und Dewitz

Von all dem konnten sich vorige Woche Bürgermeister Tobias Meier (FDP), alle Fachbereichsleiter und Bürgerpolizist Jens Peter selbst überzeugen. Seegeritz war der Auftakt für eine Reihe von „Dienstberatungen vor Ort“. Gleich im Anschluss ging es in Merkwitz weiter. Am Dienstag traf sich die Rathausspitze mit Bürgerinnen und Bürgern in Pönitz sowie in Sehlis, um auch in diesen Ortsteilen über bevorstehende Arbeiten zu informieren oder Fragen zu beantworten. Die nächsten dieser Beratungen finden am 22. Juli ab 15 Uhr in Plösitz an der neu gestalteten Freifläche und ab 17 Uhr in Dewitz am Dorfteich statt. Hinweise oder Anliegen aus der Bürgerschaft können vorab per E-Mail unter buergerfrage@taucha oder telefonisch unter 034298 70165 vorgebracht werden.

Positive Resonanz

„Wir waren jeweils zwei Stunden in Seegeritz und Merkwitz, rund 25 Interessenten in jedem Ort waren dabei. So erhalten auch mal die Fachbereichsleiter einen anderen Blick auf die Dinge als vom Rathaus-Schreibtisch aus. Unser Eindruck ist, dass das bei den Bürgern gut angekommen ist“, so Meier. In Seegeritz waren natürlich Vertreterinnen der dortigen Ortsgemeinschaft (OG) dabei. „Ja, wir fanden den Rundgang sehr positiv. Vielleicht sollte das regelmäßig, so alle zwei Jahre, stattfinden. Dann können wir vor Ort zeigen, welche Probleme es gibt. Nicht alles lässt sich so gut im Rathaus oder am Telefon erklären“, sagt die OG-Vorsitzende Monika Thalheim.

OG fordert Licht in der „Hölle“

Nicht für alle angesprochenen Probleme gibt es gleich eine Lösung. Zum Beispiel beim Wunsch nach einem beleuchteten Rad- und Schulweg zwischen Spielplatz und Pferdehof Graßdorf. Die Strecke vorbei am Klärwerk führt durch ein Wäldchen, im Volksmund auch „Hölle“ genannt. „Da lassen wir mit unserer Forderung nicht nach“, kündigt Thalheim an. Taucha müsste sich hier mit der Stadt Leipzig als Grundstückseigentümer ins Benehmen setzen und auch die Belange der Naturschützer berücksichtigen. „Das Licht kann ja auch nur temporär leuchten“, schlägt Thalheim vor. Auch der Verkehr bleibt ein Thema. Für die Ortsdurchfahrt besonders in Höhe Teich und Spielplatz wird eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde gewünscht. Und die OG möchte zudem einen Schaukasten für ihre Mitteilungen. Außerdem sucht sie weiter nach einem Ort für ihre Treffen. Die Verwaltungsspitze will diese Treffen in den Ortsteilen laut Meier auswerten, den Hinweisen nachgehen und darüber informieren.

