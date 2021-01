Plösitzer Containerplatz als wilde Müllkippe

Taucha

Das Thema stand am Donnerstagabend in der Stadtratssitzung offiziell gar nicht auf der Tagesordnung, wurde aber durch eine Bürgerfrage zum Diskussionsgegenstand: Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) verlas als zweite von sieben schriftlich eingereichten Fragen die bittere Klage einer Anwohnerin über den Zustand am Containerplatz im Ortsteil Plösitz. Der Standort mit drei Glas- und einem Altkleidercontainer sei oft dermaßen vermüllt, dass man gar nicht mehr an die Einwurflöcher für das Altglas gelangen könnte. Die Absenderin war sich sicher, dass hier an der Kriekauer Straße vor allem Ortsfremde beim Durchfahren schnell ihren Müll illegal entsorgen. Sie wollte wissen, was die Stadt gegen die Vermüllung unternehme.

Müllablage erschweren

Beschwerden dieser Art gibt es schon seit vielen Jahren, die LVZ hatte bereits 2005 darüber berichtet, nicht zum letzten Mal. Jens Rühling, der zuständige Fachbereichsleiter für Ordnung und Sozialamt im Rathaus, kündigte nun an, dass die Stadt mit dem Betreiber des Platzes, dem Entsorgungsunternehmen Remondis, reden werde. „Die Beschwerden erfolgen völlig zu Recht. Wir müssen einen Weg finden, wie die Ablage des Mülls dort erschwert werden kann. Für eine Versetzung der Container an einen anderen Ort haben wir keine Flächen“, so Rühling. Wenn gar nichts helfe, käme als allerletztes Mittel die Entfernung der Container infrage. „Aber erst wollen wir andere Maßnahmen einleiten, in der Hoffnung, dass sich der Zustand verbessert“, führte Rühling aus. Meier ergänzte, dass in der Tat Menschen von außerhalb ihren Müll an der Durchgangsstraße entsorgen. Aber: „Es wurden auch schon Tauchaer erwischt.“

Sperrmüll-Termin im Februar

Am Ende der Sitzung äußerten sich auch Abgeordnete zu Plösitz. So sagte Klaus Hofmann ( AfD), dass die Vermüllung der Containerplätze die Auswirkung von „total sinnlosen Corona-Maßnahmen“ sei. Er meine damit die geschlossenen Wertstoffhöfe, wie in Taucha in der Matthias-Erzberger-Straße. Die Stadt solle Druck ausüben für eine baldige Öffnung. Meier erwiderte, dass auch vor Corona die Vermüllung zugenommen habe. Über den Wertstoffhof habe er gerade mit der Geschäftsführerin der Abfall- und Servicegesellschaft (ASG) des Landkreises Nordsachsen gesprochen: „Einige Mitarbeiter sind in Quarantäne, andere zur Unterstützung im Gesundheitsamt eingesetzt worden, deshalb können nicht alle Höfe im Landkreis offen bleiben.“ Wer Sperrmüll unbedingt los werden muss, könne auf Kosten der ASG einen Container bestellen, müsse aber An- und Abfahrt bezahlen. Laut Rühling gibt es außerdem drei kostenlose Sperrmüll-Abgabetermine in der Stadt. Der erste sei am 23. und 24. Februar am Containerplatz in der Gordemitzer Straße geplant.

„Reden reicht nicht“

SPD-Fraktionschef Christof Heinzerling sagte, es reiche nicht, mit Remondis zu reden. Die städtische Polizeibehörde müsse am Plösitzer Containerplatz in den Stoßzeiten zwischen 8 und 9 sowie 16 und 17 Uhr mehr kontrollieren. Der Müll stamme größtenteils von durchfahrenden Ortsfremden. Auch eine Kameraüberwachung brachte Heinzerling ins Spiel. „Sonst reden wir noch in zehn Jahren über das Problem.“ Mehr Kontrollen seien aber eine Kapazitätsfrage, erwiderte Meier. Außerdem gebe es an den Plätzen in der Dorfstraße in Graßdorf sowie in der Ernst-Barlach-Straße ähnliche Probleme, wenn auch nicht so stark wie in Plösitz.

Von Olaf Barth