Pönitz hat nun einen Park-and-Ride-Platz

Vor der Homeoffice-Ära nutzten viele Pendler den Pönitzer S-Bahn-Haltepunkt als Umsteigestation. Da kam es schon mal vor, dass aufgrund fehlender Parkplätze die Autos wild durcheinander standen. Falls der Bedarf nach dem Ende der Corona-Pandemie wieder steigt, finden Pendler nun einen nagelneuen „Park and Ride“-Platz an der Pönitzer Station vor. Er wurde in diesem Monat fertig. „Die kostenfreie Anlage am Pönitzer Bahnhof wurde in zweimonatiger Bauzeit errichtet. Mit den Verhandlungen zum Grunderwerb und mit der Beantragung von Fördermitteln hatten wir bereits voriges Jahr begonnen“, informiert Tauchas Stadtsprecher Nico Graubmann.

16 neue Obstbäume zieren in Pönitz nun die Bahnhofstraße zur S-Bahnstation. Quelle: Olaf Barth

Obst zum Pflücken für alle

Die Tiefbauarbeiten seien von der Firma Kemna Bau Ost durchgeführt worden. Graubmann: „In dem Zuge wurden auch zwei neue LED-Leuchten installiert. Und als Ausgleichsmaßnahme wurden 16 Obstbäume verschiedener Sorten entlang der Straße zum Bahnhof gepflanzt.“ Nach zwei bis drei Jahren Anwachszeit könnte das Obst dann frei geerntet werden.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich laut Graubmann auf 75.500 Euro. Die Stadt Taucha habe dafür eine 90-prozentige Förderung in Höhe von 66.750 Euro vom Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) erhalten. Die restlichen 9000 Euro seien als Eigenmittel dem städtischen Haushalt entnommen worden.

Von Olaf Barth