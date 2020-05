Anwohner protestieren gegen neue Durchgangsstraße

Taucha

Über 30 Anwohner waren diese Woche trotz des Regens mit Transparenten gekommen, um gegen eine neue Durchgangsstraße neben der Kim-Siedlung zu protestieren. Die Straße soll zwischen Eilenburger und Dewitzer Straße das neue, nördlich an die Kim-Siedlung grenzende Wohngebiet „ Gartenstadt“ erschließen. Zudem soll sie die beiden anderen Querverbindungen, die Kreisstraße „Am Dingstuhl“ sowie die Granitstraße in der Steinbruchsiedlung entlasten.

„Verlust an Lebensqualität“

Proteste aus der Kim-Siedlung hatten bereits eine ursprünglich auf der Westseite geplante Straße verhindert. Doch auch die Verlegung an die Ostseite, zwischen Siedlung und Wyn-Passagen, provoziert Protest. „In dieser gewachsenen, ruhigen Siedlung eine neue Durchgangsstraße zu planen, geht gar nicht. Das wäre ein massiver Verlust an Lebensqualität und eine Beeinträchtigung von Gesundheit und Sicherheit gerade auch der Kinder, die hier frei und unbeschwert herumtollen können oder auf dem schicken Spielplatz toben“, sagt Anwohner Silvio Kikillus. Der 53-Jährige hatte an Stadträte und Bürgermeister geschrieben, mit Anwohnern gesprochen und deren Unmut gebündelt. Von wegfallendem Grün, wegfallenden Parkplätzen und Garagen sowie weniger Sicherheit für Kinder ist die Rede. Dafür rechnen die Anwohner mit mehr Lärm, Abgasen und Feinstaub. In der durch die Anordnung der Wohnblöcke wie ein Kessel wirkenden Siedlung würde sich das alles besonders ansammeln und potenzieren, erläutert Kikillus. Balkone wären für Entspannung und Erholung nicht mehr nutzbar.

Über 150 Stellungnahmen

„Ich wohne seit 20 Jahren hier, das Vorhaben ist nicht akzeptabel. Es gibt doch schon die Kreisstraße“, sagt Günter Gänsler (78). Sindy Penndorf (45) und Uwe Schneider (48) fürchten den Lärm. Sie verweisen auch auf den Spielplatz und sehen Sicherheit und Gesundheit der Kinder gefährdet. Thomas Neth (50) und Torsten Sprengel (52) ergänzen: „Dann ist es doch hier mit der Ruhe vorbei, Kinder können dann nicht mehr alleine raus, schlimmer geht es nicht.“ Laut Kikillus liegen bisher 153 ablehnende Stellungnahmen vor, auch über die Siedlung hinaus. Wichtig sei, dass jene, die gegen die West-Variante protestierten, nun auch die anderen Anwohner unterstützen. Die Siedlung halte zusammen, werde als Ganzes gesehen.

Einwände werden ausgewertet

Spätestens im 3. Quartal dieses Jahres soll die Abwägung mit einem entsprechenden Beschluss über die Bühne gehen. „Wir werden eine geeignete Form finden, die Bürger zu informieren und mit einzubeziehen“, sagte Tauchas Bürgermeister Tobias Meier ( FDP). Zunächst würden alle während der Offenlegung eingegangenen Einwände fachlich ausgewertet, in den Gremien beraten und abgewogen. Die jetzt in den Planungen eingezeichnete Straße sei eine schon in den Ausschüssen mit den Stadträten vorbesprochene Variante. „Derzeit liegt die Erarbeitung einer Studie in den letzten Zügen, die aufzeigen soll, was es für das neue Wohngebiet und den Verkehr bedeutet, wenn es die durchgehende neue Straße gibt und was es bedeutet, wenn es ein in sich geschlossenes Wohngebiet ohne diese Verbindung wird“, erklärte der Bürgermeister. Er gab zu Bedenken, dass neben der Wohnbebauung auch eine Kita mit 165 Plätzen und ein großer Einkaufsmarkt entstehen. Auf Nachfrage sagte Meier, dass der Bau dieser neuen Querverbindung zur Dewitzer Straße keine Bedingung für die Genehmigungsfähigkeit der „ Gartenstadt“ sei. Aus städteplanerischer Sicht sei die Notwendigkeit einer neuen Verbindung aber schon länger klar, auch mit der Option, diese Straße dann bis zur Wurzner Straße zu verlängern. „Ich kann die Anliegen der Anwohner zum Teil verstehen. Wir müssen sie natürlich schützen, wenn die Straße kommt“, so Meier.

Argumente einbeziehen

Neben der Presse hatte Kikillus auch die Stadträte eingeladen. „Ich möchte mir das einfach mal anhören, um mir dann eine Meinung bilden zu können“, sagte Jens Barthelmes von der UWT und ergänzte: „Die Variante auf der anderen Seite hatten wir auch kritisch gesehen, aber irgendeine Variante muss es geben.“ Von den Grünen kam Fridtjof Erbs: „Ich nutze den Protest als Chance zur Meinungsbildung. Auch hier im Wohnquartier selbst gibt es ja jede Menge Autos. Dennoch kann ich das Anliegen der Bürger verstehen, sie haben teils nachvollziehbare Argumente gegen den Straßenbau. Das gilt es mit einzubeziehen und zu bedenken, wenn nach einer Lösung oder einem Kompromiss gesucht und eine Entscheidung getroffen wird.“

Auch SPD-Fraktionschef Christof Heinzerling hatte auf die Einladung der Bürger reagiert und seine Fraktion vorab entschuldigt. Aus beruflichen Gründen habe keiner der vier Abgeordneten kommen können. Der 63-Jährige erinnerte daran, dass das Projekt „ Gartenstadt“ noch vor der letzten Kommunalwahl in den Ausschüssen parteiübergreifend einstimmig befürwortet worden war.

