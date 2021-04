Premiere in Taucha: Bürgerhaushalt verabschiedet

Taucha

Alle Parthestädter und Ortsteilbewohner ab dem 16. Lebensjahr dürfen jetzt über die Verwendung von 20 000 Euro mitbestimmen. Eine Summe, die als erster Bürgerhaushalt Tauchas in die Geschichte der Stadt eingehen wird. Bis zum 30. April können aus der Bevölkerung Ideen und Vorschläge für die Verwendung des Geldes eingereicht werden. Ein entsprechendes Formular findet sich in der April-Ausgabe des Tauchaer Stadtanzeigers. „Damit beteiligen wir die Einwohner direkt an der Gestaltung des Stadtlebens“, erklärt Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP). Die eingereichten Vorschläge müssten als „positiver Beitrag für die Stadtgesellschaft einen Nutzen für die Allgemeinheit“ erbringen. Pro Person sei ein Vorschlag möglich. Die Umsetzung der dann ausgewählten Projekte soll bis zum 30. September 2022 erfolgt sein.

Nicht alle Themen geeignet

Natürlich gibt es auch Themen, die den Tauchaern zwar auf den Nägeln brennen, aber als Projekt für den Bürgerhaushalt dennoch nicht infrage kommen. Zum einen, weil sie den finanziellen Rahmen sprengen würden und zum anderen, weil die Zuständigkeit, etwa bei Verkehrsproblemen mit der B 87, woanders liegt. Dennoch, so Meier, wolle man auch solche Anregungen gern entgegennehmen und gegebenenfalls in andere Planungen oder in einen der nächsten regulären Haushalte einfließen lassen. „Mit dem Aufruf erfahren wir zusätzlich, was die Leute in Taucha bewegt. Wir sind gespannt, wie viele Vorschläge und welche Ideen eingehen“, freut sich Meier auf eine rege Teilnahme. Einzelvorschläge dürfen maximal 5000 Euro beanspruchen, sodass am Ende vier Projekte umgesetzt werden können.

So schlug bei einer LVZ-Blitzumfrage Frank Gäbler bereits vor: „An der Graßdorfer Straße bei Netto gehört eine Rechtsabbiegespur auf die B 87 hin. Nicht viel fragen, einfach die Borde zurücksetzen, Asphalt drauf, fertig.“ Realistischer als so ein „unbürokratischer Handstreich“ der Stadtverwaltung ist da schon diese Idee des 67-Jährigen: „Die Wege am Schöppenteich sind nach Regen sehr schlammig. Die könnten mal so wie im Stadtpark befestigt werden.“

Diesen Vorschlag findet auch Vivien Paul gut. Der Kinderwagen, in dem sie ihre neunmonatige Tochter Frieda spazieren fährt, trägt noch Spuren des Schlammes. „Aber ich finde auch, dass am Spielplatz an der Badergasse etwas für größere Kinder fehlt. Eine Rutsche oder ein Baumhaus vielleicht“, sagt die 27-Jährige. Sie könnte sich aber auch vorstellen, dass das Geld für einen Fahrradweg nach Pönitz eingesetzt wird. Auf jeden Fall wolle sie nun auch den Fragebogen ausfüllen.

Eine Spielplatz-Idee hat auch Anita Müller. Die Mutter einer neunjährigen Tochter plädiert für eine Minigolf-Anlage. So etwas würden sie und viele Kinder vermissen. „Aber sonst fällt mir spontan nichts ein, man hat doch hier in Taucha alles“, sagt die 36-Jährige.

Abstimmung im August

Die eingereichten Ideen werden von der Stadtverwaltung auf Zulässigkeit geprüft und vom Stadtrat in einer Liste bestätigt. Welche Vorschläge am Ende in das Bürgerbudget aufgenommen werden, darüber können die Einwohner der Parthestadt anhand dieser Liste online oder per Briefwahl im Zeitraum vom 2. bis 14. August abstimmen. Die Vorschläge werden in der Reihenfolge der auf sie abgegebenen Stimmen realisiert. Dass darüber umfassend informiert wird, ist in der Satzung zum Bürgerhaushalt ebenfalls festgeschrieben.

