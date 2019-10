Privatmann legt an maroder Häuserzeile Hand an

Taucha

Gleich neben dem Straßenbahngleis an der B 87 steht kurz vor der Endstelle eine Häuserzeile, die alles andere als attraktiv aussieht. Vor dem Mietshaus Nr. 60 wuchert das Gras, die Fassade sieht runtergekommen aus, so wie Gebäude auf alten Fotos kurz nach dem Krieg ausgesehen haben. Doch der einzige „Krieg“, der hier die letzten drei Jahrzehnte gewütet hat, war ein „Häuserkampf“ auf dem Schlachtfeld der Immobilien-Spekulation, an dem mehr oder weniger seriöse Immobilienhändler beteiligt waren. „Das Haus ist mehrfach weitergereicht worden, da hat mancher versucht, seinen Reibach zu machen. Da wurde schon der Putz abgehackt und entkernt. Irgendwann hat aber der Gerüstbauer sein Gerüst geholt, weil er nicht mehr bezahlt wurde“, weiß Frank Sawatzke.

Sanierung in Eigenleistung

Der agile Senior hatte mit seiner Familie vor gut zehn Jahren das Nachbarhaus, die Nr. 62 „für ’ nen Appel und ’n Ei“ erworben, wie er sagt. Es war bereits teilsaniert, aber auch dabei sei es nicht immer seriös zugegangen. „Firmen wurden nicht bezahlt, schließlich meldete der Bauträger Insolvenz an, danach sollte es eben schnell verkauft werden. Als ich das Plakat sah, habe ich zugeschlagen, weil ich gerade meine Lebensversicherung ausgezahlt bekommen hatte und das Geld anlegen wollte“, erzählt der Elektroingenieur freimütig. 22 000 Euro habe das noch unbewohnbare Haus gekostet. Inzwischen sei es wohl das Zehnfache wert und soll später als Altersvorsorge für die Kinder dienen.

Seit dem Kauf bemüht er sich, Schritt für Schritt in Eigenleistung das Haus weiter zu sanieren. Als erstes hatte er die Fassade gereinigt und das Dach repariert. „Kriegen Sie dafür mal einen Kredit von der Bank, unmöglich. Für Eigenheime ja, für so ein Mietshaus nein“, erzählt der gelernte Handwerker und wirft die nächste volle Kelle Putz an die Wand. Der 71-Jährige steht sicher auf dem Gerüst und will das schöne Herbstwetter nutzen, um im Erdgeschoss die Kassetten zwischen den schon neu eingebauten Fenstern fertig zu bekommen. Eine alte, noch sichtbare Beschriftung verrät, dass hier einmal ein Bäckerladen sein Domizil hatte.

Neubauten geplant

Die stuckreiche Nachbarfassade der Nr. 60 sei sogar schöner als an seinem Haus, sagt der Wiederitzscher. „Eigentlich müsste man es auch kaufen. Aber die Decken im Gebäude sind kaputt und der Schwamm ist drin“, lässt er lieber die Finger davon. Dennoch glaubt er, dass sich auch hier irgendwann etwas tun wird. So wie auf der anderen Seite seines Hauses. Dort befindet sich eine mit Gras bewachsene Brachfläche. „Die Fläche ist gekauft worden, da sollen zwei Häuser gebaut werden“, hat Sawatzke erfahren. Und er ist sich sicher: „Das wird mal eine schöne Straße.“

Von Olaf Barth