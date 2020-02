Protest – Naturfreunde markieren mögliche B 87-Trasse

Taucha

Es gibt noch keine Festlegung, wie es mit der B 87 in und um Taucha weitergehen soll. Die von der Deges durchgeführte frühzeitige Bürgerbeteiligung hatte allerdings ergeben, dass eine Tunnel-Lösung durch Taucha favorisiert wird. Gleichzeitig sei man aber verpflichtet, auch eine Südvariante durch die Parthenaue zu untersuchen, hieß es zuletzt. Besorgte Anwohner und Gegner dieser Variante haben deshalb am Sonntag 21 rote Andreas-Kreuze an markanten Stellen im Raum Dewitz–Sehlis–Panitzsch–Plösitz aufgestellt.

„Wir forcieren wieder unseren Widerstand“

„Jeder kann nun viel besser sehen, wie sehr eine neue B 87 die schöne Parthenlandschaft beeinträchtigen würde. Die roten x-förmigen Holzkreuze markieren den möglichen Trassenverlauf. Da die Planungen dafür weiterlaufen, forcieren wir wieder unseren Widerstand gegen eine solche Variante. Auch das wird mit den Kreuzen deutlich“, sagte Mit-Organisator Christian Franke. Einige Sehlier hätten die übermannshohen Markierungen aus alten Dachlatten zusammengeschraubt. Andere hätten das Material und die Farbe gespendet und wieder andere haben sich am Aufstellen beteiligt. „Nächste Woche kommen noch Banner hinzu“, kündigte Franke an.

Biologe weiß um die Notwendigkeit einer Verkehrsentlastung

Der 49-Jährige wohnt in Dewitz und bezeichnet sich selbst als umweltbewegten Radfahrer und Naturliebhaber. „Wir haben einfach Angst, dass, wenn es mit dem Tunnel nicht klappt, die Parthenaue-Variante aus der Tasche gezogen wird“, begründete der Biologe die Aktion. Allen sei dabei durchaus klar, dass für die Tauchaer unbedingt eine Verkehrsentlastung gebraucht wird. „Aber das Problem darf man nicht in die Parthenaue verlagern, sondern es muss mit einem Tunnel oder anderen Verkehrskonzepten gelöst werden“, betonte Franke.

Sonntag steht Protest-Spaziergang an

Wer die Aktion unterstützen oder sich darüber informieren möchte, ist am Sonntag, 9. Februar, zu einem Protest-Spaziergang eingeladen. Los geht’s um 14 Uhr. Treffpunkt ist im Tauchaer Ortsteil Dewitz die Kreuzung An den Höfen/Sehliser Straße. In gut anderthalb Stunden soll auf der rund fünf Kilometer langen Strecke laut Franke deutlich gemacht werden, dass Bürger die Zerstörung der Parthenaue verhindern wollen und mit den Straßenbauplänen durch diese Landschaft nicht einverstanden sind.

Von Olaf Barth