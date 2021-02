Leipzig

Gegen den Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle haben am Montag rund 60 Menschen vor der Landesdirektion Sachsen in Leipzig demonstriert. „Mit dem laufenden Planfeststellungsverfahren will DHL seine Kapazität am Flughafen um 67 Prozent erweitern“, erklärte Elisabeth Reckmann vom Aktionsbündnis gegen den Flughafenausbau. „Das bedeutet eine massive Zunahme der Lärm- und Klimabelastung sowie des Ausstoßes von Ultra-Feinstaub nicht nur für Leipzig, sondern für die ganze Region.“

„Corona-Lockdown nicht berücksichtigt“

Die Bürgerbeteiligung zu den Ausbauplänen sei bisher völlig fehlgeschlagen, hieß es weiter. Vor gut einem Jahr habe es zwar Informationsveranstaltungen gegeben, bei denen aber Fragen und Diskussionen unterbunden worden seien. „Mit dem Stadtratsbeschluss vom 10. Juni wurde eine Informationsveranstaltung beschlossen, die nie umgesetzt wurde“, kritisiert Reckmann. Seit dem 16. November 2020 laufe eine öffentliche Auslegung der „endlos langen“ Ausbaupläne, die für Laien unverständlich seien. „Dabei wird einfach so getan, als ob es keinen Corona-Lockdown gebe.“ Weil am 15. Februar die Einspruchsfrist gegen das ausgelegte Planfeststellungsverfahren endet, sprechen die Ausbau-Gegner von einem „scheindemokratischen Desaster“.

7500 Unterschriften übergeben

Die Demonstranten übergaben in der Landesdirektion eine Petition mit 7500 Unterschriften, die sich gegen Belastungen am Flughafen richtet. Sie fordern, dass die Behörde diese als Einwendungen ins laufende Genehmigungsverfahren aufnimmt.

Von Andreas Tappert