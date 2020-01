Provisorische Ampel funktioniert wieder

Taucha.

Für viele Kraftfahrer begann nach den Neujahrsferien so richtig erst am Montag das neue Arbeitsjahr. Und viele erlebten auf der B 87 an der Einmündung zur Graßdorfer Straße eine Überraschung: Die provisorische Ampel-Anlage ist wieder eingeschaltet. Sie hatte zuletzt gar nicht mehr funktioniert. Vor zwei Jahren war sie wegen der Trogbau-Umleitung aufgestellt worden und hatte bei dem großen Verkehrsaufkommen für lange Staus und viel Ärger gesorgt. Doch so schlimm soll es nun nicht wieder werden. Zum einen gibt es vorerst keine Umleitung mehr, weil die Portitzer Straße wieder frei ist, und zum anderen ist die Ampel nur stundenweise eingeschaltet. Dazu sagt Jens Rühling aus dem Tauchaer Rathaus auf LVZ-Anfrage: „Um besonders Schulkindern das sichere Überqueren der B 87 zu ermöglichen, ist die Ampel nur montags bis freitags jeweils von 6 bis 9 Uhr und 14 bis 17 Uhr in Betrieb.“

Nächste Umleitung im März

Der Leiter des Fachbereiches Öffentliche Sicherheit und Soziales hatte diese Regelung schon vor Wochen so angekündigt, doch mit der Ampelschaltung und der Abstimmung mit der nahen Ampel-Anlage an der Leipziger Straße gab es technische Probleme und Ausfälle. Zwischen Weihnachten und Neujahr habe die zuständige Firma ein neues Modul im Schaltschrank eingebaut, und seitdem funktioniere die Ampel wie gewünscht. Eine Einschränkung gibt es allerdings: Die von der Stadt ursprünglich gewünschte Programmierung, dass Autofahrer nur dann Rot bekommen, wenn ein Fußgänger Grün anfordert, sei zu aufwendig. In den genannten Stunden gibt es den üblichen Rot-Grün-Wechsel mit den damit verbundenen Wartezeiten. Ab März könnte sich die Situation wieder etwas verschärfen. Denn dann soll der Ausbau der Kreuzung Portitzer Straße/B 87 und erneuter Umleitungsverkehr beginnen. Und damit dürfte die Ampel wieder rund um die Uhr eingeschaltet sein.

Von Olaf Barth