SPD und Grüne wollen Radwege weiter planen, Priorität für Strecke Plösitz – Panitzsch

Taucha

Die Kreistagsfraktion von SPD/Grüne will die Planungen für einen Fahrradweg zwischen Taucha-Plösitz und Panitzsch vorantreiben. Dieser soll beginnend von der verlängerten Wurzner Straße entlang der Kreisstraße K 7422 zum Nachbarort im Landkreis Leipzig führen. Ein entsprechender Beschlussantrag für die Kreistagssitzung im Juli soll am 2. Juni im Ausschuss für Umwelt und Technik vorberaten werden. „Ich hoffe, der Antrag findet auch bei den anderen Parteien Zustimmung. Dieser Radweg hat mit die höchste Priorität im Landkreis“, sagte SPD-Abgeordneter Tom Richter auf LVZ-Anfrage und bezog sich dabei auf das vom Kreistag Nordsachsen beschlossene Radwegekonzept. Der 21-Jährige hatte die jetzt zu beratende Beschlussvorlage mit initiiert. Er wisse, dass die Landstraßen-Verbindung zwischen Taucha und Panitzsch von vielen Schülern genutzt wird und nicht ungefährlich ist. Aufgrund des baulichen Zustandes und der Enge der Trasse würden Bewohner beider Orte schon seit Jahren einen Radweg fordern.

Eigenmittel für Planung

Hintergrund für den Vorstoß sei die Notwendigkeit, das Thema Radwege nicht aus den Augen zu verlieren, obwohl der Freistaat wegen einer „umfangreichen Fördermittelumstellung“ in den nächsten zwei Jahren kein Geld für Radwege ausreicht, so Richter. SPD und Grüne wollen die im Kreishaushalt für Radwege eingeplanten Eigenmittel nun zunächst für die Planung nutzen. „Eine Variantenuntersuchung soll zeigen, welche Grundstücke erworben werden müssen. Durch frühzeitige Kaufvereinbarungen wird es wahrscheinlicher, dass die Radwege in den nächsten Jahren gebaut werden können“, erläuterte der junge Sozialdemokrat. So könne auch geprüft werden, welche Radwege überhaupt eine Chance haben, gebaut zu werden. Speziell für die Stadt Taucha beinhaltet der Antrag den Auftrag an Nordsachsen, eine Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Leipzig zu schließen. Damit soll eine Zusammenarbeit und eine gemeinsame Planung für den Radweg entlang der K 7422 bewirkt werden.

Von Olaf Barth