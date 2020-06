Taucha

Wer von Taucha aus mit dem Fahrrad über Land fährt, muss hinter dem Ortsausgangsschild oft auf Fahrradwege verzichten. Nicht nur, wie unlängst berichtet, zwischen Plösitz und Panitzsch fehlt eine sichere Verbindung abseits der Autospur. Auch zwischen Pönitz und Taucha sowie zwischen Seegeritz und Merkwitz fordern Anwohner seit Jahren gerade auch für die Schulkinder den Bau von Fahrradwegen. Doch manchmal stehen städtischen Vorhaben für die Allgemeinheit schlicht private Interessen entgegen. So auch aktuell bei dem von der Stadt geplanten Radweg von Seegeritz nach Merkwitz. Hier scheitert das Vorhaben am unmöglichen Grundstückserwerb.

Verhandlungen gescheitert

Die Stadt möchte von Seegeritz aus gesehen den Radweg nach Merkwitz an der linken Straßenseite bauen. „Wir haben uns mit vier von fünf Grundstückseigentümern für den Kauf des nötigen, vier Meter breiten Streifens neben der Straße geeinigt. Nur in einem Fall führt einfach kein Weg rein“, sagt Bürgermeister Tobias Meier ( FDP). Da immer wieder seitens Bürgern und Stadträten nach dem Fortgang der Radweg-Planungen gefragt werde, sehe man sich nun veranlasst, die Situation einmal offen zu schildern. „Wir wollen zeigen, dass wir um Radwege und die Anbindung der Ortsteile kämpfen. Wir sind dran, wollen es umsetzen, doch es geht eben manchmal nicht schneller“, so Meier.

Anzeige

Im konkreten Fall scheitern die rund 800 Meter Radweg von Dorf zu Dorf, weil ein 200 Meter langes Teilstück nicht zu erwerben ist. Die Eigentümerin, die dort eine Fläche von 40 000 Quadratmetern besitzt, möchte die insgesamt 900 Quadratmeter für den Radwegbau nicht zu den für die Stadt möglichen Konditionen verkaufen. „Für das Ackerland können wir keine Baulandpreise zahlen, sondern legen die vom Gutachterausschuss des Landkreises Nordsachsen ermittelten Bodenrichtwerte zugrunde“, erklärt Meier. Zwar wäre man den Eigentümern preislich noch entgegengekommen, habe gute Gespräche geführt und so mit Bezahlung oder Flächentausch Kompromisse erreicht. Doch in einem von den fünf Verhandlungsfällen sei die Stadt gescheitert.

Weitere LVZ+ Artikel

Strich auf der Straße?

Ursprünglich war geplant, den Radweg an der anderen Straßenseite anzulegen, doch sei das nicht möglich. Der im Rathaus zuständige Sachgebietsleiter Holger Tobiaschek erklärt, warum: „Auf dieser Seite liegt eine alte 200er Trinkwasserleitung, die empfindlich auf Erschütterungen reagiert. Die Leipziger Wasserwerke erlauben kein Überbauen dieser Leitung.“ Deshalb käme nur die andere Seite für den Radweg infrage. Um dessen Bau, inklusive des Schutzstreifens zur Fahrbahn, durchzusetzen, bliebe der Stadt jetzt nur noch, ein Planverfahren samt Enteignung der benötigten Fläche einzuleiten. „Doch das dauert Jahre, und der Ausgang ist ungewiss. Wegen eines Radweges hat das bisher noch niemand durchgezogen“, so Meier.

Deshalb denke die Stadt jetzt über eine Not-Variante nach. Die Straße müsse noch einmal in der Breite genau vermessen werden, eventuell könne sie noch etwas verbreitert werden. Eine durchgezogene weiße Linie auf dem Asphalt könnte dann vielleicht einen schmalen Streifen als Radweg von der Fahrbahn abknapsen. „Optimal und so sicher wie ein eigenständiger Radweg ist das nicht, aber offensichtlich die momentan einzig umsetzbare Variante. Wie gesagt, wir bleiben dran“, so Meier.

Von Olaf Barth