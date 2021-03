Die neue Radwege-Beschilderung betrifft die Kommunen Schkeuditz, Delitzsch, Rackwitz, Wiedemar und Löbnitz. Und damit den Werbeliner See, den Schladitzer See, den Zwochauer See, den Seelhausener See, den Taupitzer See und den Neuhäuser See. Sie alle haben im Zuge des Projektes neue Radweg-Piktogramme bekommen. Der Grabschützer See, ebenfalls in diesem Gebiet, hatte bereits ein Piktogramm zur Beschilderung. Auf dem Gebiet der Stadt Schkeuditz befinden sich die Informationstafeln im Südbereich des Werbeliner Sees, am Wolteritzer Strand des Schladitzer Sees und am Besucherhügel in Glesien. Zudem gibt es im Bereich der Mittelstraße/Südumfahrung ein Begrüßungsschild. lp