Rampen für Skater in Taucha

Taucha

Es ist erstaunlich, was aus den einstigen Anfängen der Tauchaer Montainbike- und BMX-Szene geworden ist. Statt wie einst illegal im Mimo-Wald zu üben, gehören die jungen Leute nun offiziell als Radsport-Abteilung der TSG 1861 Taucha an und haben als „Mimo-Trails“ mittlerweile auch ein eigenes Sportgelände auf städtischem Grund. Stadtverwaltung und Stadtrat hatten dafür bürokratische Hürden beiseite geräumt und entsprechende Beschlüsse gefasst, um die Jugendlichen zu unterstützen. Inzwischen auf deren Gelände schon Wettkämpfe mit internationaler Beteiligung statt, bei denen die Rad-Artisten unter dem Beifall der Zuschauer durch die Luft wirbelten. Doch damit nicht genug.

Zuwachs auf der Anlage

Nach dem Rückbau der Skater-Anlage in der Kriekauer Straße hat zusätzlich nun auch diese Sportart ihre Heimat auf dem Gelände der Mimo-Trails nahe der Kleingartenanlage „Einigkeit“ gefunden. Für den neuen Skatepark wurden jetzt aus Leipzig-Connewitz weitere Schrägen und Bänke besorgt. Unterstützt wurden die jungen Leute dabei von der Tauchaer Firma Abis, die für den Transport einen Lkw bereitstellte. Dessen Fahrer Stanley Kunze hat selbst ein großes Herz für den Sport. Der 2,05 Meter große 38-Jährige spielt Basketball und zieht den Hut vor dem, was die Radsportler sich hier zumeist in Eigenleistung aufgebaut haben. „Beim nächsten Wettkampf schaue ich mir auch mal an, wie die über die Rampen fliegen“, verspricht der Wurzner.

Welliger Asphalt

Mit der zum Lkw gehörenden Ladevorrichtung setzt er die einzelnen Holzteile für die insgesamt sieben Elemente ab. Nur einmal waren sie 2016 anlässlich der Tattoo-Expo aufgebaut und genutzt worden. „Wir hatten schon lange mit dem Leipziger Jugendzentrum ,Heizhaus’ Kontakt, für das die Teile gedacht waren. Aber sie konnten dort nicht mehr aufgestellt werden“, erzählt Niels Gehrke. Der 25-Jährige ist der Chef und Organisator auf dem Tauchaer Platz und hat die sieben Elemente dank Spenden und Vereinsbeiträgen nach Taucha gelotst. Die hatten einige Jahre auf einem Platz bei den Leipziger Stadtwerken gelegen. So hatte der Zahn der Zeit an ihnen genagt, das Holz muss an einigen Stellen ausgebessert werden. Doch das ist das kleinste und ein lösbares Problem. „Als Vorbereitung hatte die Stadt das Asphaltieren der Aufstell- und Rollfläche übernommen. Doch die damit beauftragte Baufirma hat einen absolut welligen Untergrund hinterlassen, und das ist ärgerlich, da fühlen wir uns schon etwas veralbert. Die Szene macht sich schon lustig über uns“, erzählt Gehrke.

Stadt hilft mit Geld

Die Mitarbeiter des Tauchaer Bauunternehmens würden nicht noch einmal anrücken, habe Gehrke bei Nachfragen erfahren. Die Stadt habe aber Geld zur Verfügung gestellt, damit die Skater-Elemente bearbeitet sowie gerade und wackelfrei aufgestellt werden können. „Ein welliger Skatepark-Belag bleibt dennoch ärgerlich, wer weiß, was bei der Tüv-Abnahme herauskommt. Wenn wir es schon machen, wollen wir es doch richtig machen“, gibt Gehrke die Hoffnung noch nicht ganz auf, dass sich an dem Asphalt-Belag doch noch etwas machen lässt. Die Stadt jedenfalls sieht momentan keinen Handlungsspielraum mehr, allein schon aus finanziellen Gründen, hieß es auf Nachfrage.

Von Olaf Barth