Rathäuser im Leipziger Speckgürtel informieren online über Ergebnisse

Leipzig

Die an Leipzig angrenzenden Nachbarkommunen kündigen zeitnahe Informationen bei der Auszählung zur Bundestagswahl an. So können am Wahltag in Taucha die vorläufigen Ergebnisse über einen Link unter www.taucha.de ab circa 18 Uhr in Echtzeit abgerufen werden. Nach jedem ausgezählten Wahlbezirk wird aktualisiert. 12 784 Wahlberechtigte stimmen in 15 Wahlbezirken der Parthestadt ab, dazu gibt es drei Briefwahlbezirke. Bis Donnerstagnachmittag wurden bereits 3300 Wahlscheine ausgestellt, vor vier Jahren gab es 1971 Briefwähler.

Auch die Gemeinde Großpösna will über ihre Homepage www.grosspoesna.de am Sonntag ab 18 Uhr Schnellmeldungen veröffentlichen. 4486 Wahlberechtigte stimmen in sieben Wahllokalen ab, hinzu kommen zwei Briefwahlbezirke. Bis Donnerstagfrüh hatten bereits 1306 Wählerinnen und Wähler ihre Unterlagen abgefordert. Vor vier Jahren wurde 731 Mal per Brief gewählt.

Vier Briefwahlbezirke in Schkeuditz

In Schkeuditz haben sich bis Donnerstagnachmittag 3618 von 14 465 Wahlberechtigten für die Briefwahl entschieden. Die Große Kreisstadt hat vier Briefwahlbezirke eingerichtet, weitere elf Wahlbüros haben für die Wählerinnen und Wähler am Sonntag geöffnet. Die Ergebnisse werden im Ratssaal sowie im Internet über die Homepage schkeuditz.de zeitnah übertragen. Diesen Echtzeit-Service gibt es auch in Markranstädt. Dort stimmen von den 13 137 Wahlberechtigten 3232 per Brief ab (Stand freitagfrüh), vor vier Jahren gab es 1800 Briefwähler.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von 20 015 Wahlberechtigten in Markkleeberg entschieden sich bis Donnerstagmittag schon 7042 für eine Briefwahl. Das traf zu diesem Zeitpunkt auch auf bisher 1700 der insgesamt 7684 Wahlberechtigten in Zwenkau zu.

Im Wahlkreis 154 Leipzig-Land stehen elf Direktkandidaten auf dem Wahlzettel. Im Wahlkreis 151 Nordsachsen sind es zwölf Personen, die in den Bundestag einziehen wollen. Porträts über sie sowie Berichte über Wahlveranstaltungen stehen für LVZ-Leser in den jeweiligen Regionen unter www.lvz.de online bereit. Am Wahlabend wird dort auch über erste Ergebnisse berichtet.

Von Olaf Barth