Leipzig

Ein erneuter Feldbrand bei Taucha hat am Freitag mehrere Feuerwehren beschäftigt. Das Feuer soll bei Mäharbeiten ausgelöst worden sein. Laut Feuerwehr wurde der Brand gegen 17.30 Uhr gemeldet. Etwa acht Hektar standen in Flammen; die Rauchsäule war schon von weitem zu sehen. Die Wasserversorgung musste zum Teil per Pendelverkehr bewältigt werden. Sogar Bauern unterstützen die Feuerwehr mit ihren Gerätschaften.

Wehren aus Taucha, Engelsdorf und Eilenburg waren vor Ort – und auch die Berufsfeuerwehr Leipzig. 18 Fahrzeuge waren im Einsatz. Gegen 19.15 Uhr war der Brand weitgehend unter Kontrolle.

Erst am Donnerstag hatte es auf 400 Quadratmetern Feld zwischen Taucha und Borsdorf gebrannt. Weitere Brandherde beschäftigten in den vergangenen Tagen die Wehren bei Feuern in Baalsdorf und in Holzhausen.

Von ebu