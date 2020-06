Taucha

Der Stadtpark an der Wurzner Straße in Taucha darf ab sofort wieder betreten werden. Das teilte am Freitag die zuständige Rathaus-Mitarbeiterin Katrin Gottschalk mit. Die Sperrung war notwendig geworden, nachdem im Park an zahlreichen Bäumen Gespinste des Eichenprozessionsspinners entdeckt worden waren. Diese Tiere können nicht nur Kahlfraß im Blattwerk der Bäume verursachen, sondern mit dem Nesselgift ihrer Brennhaare bei Menschen pseudo-allergische Reaktionen wie Hautausschlag und starken Juckreiz an Hals, Nacken, Gesicht sowie an den Unterarmen hervorrufen oder auch Augen und Schleimhäute reizen.

30 Bäume abgesaugt

Experten hatten sich deshalb diese Woche der Raupenplage an den Wegen und zugänglichen Bereichen im Landschaftspark angenommen. „Es wurden 30 Bäume abgesaugt und so sechs bis sieben Nester pro Baum beseitigt. Wir gehen an diesen Bäumen von einer bis zu 90-prozentigen Bereinigung aus“, sagte Gottschalk. Dennoch warnt sie: „Die Brennhärchen können bis zu drei Jahre noch im Boden verbleiben oder durch die Luft gewirbelt werden. Und auch im nächsten Jahr kann es wieder zum Befall kommen.“ Dann aber sollen im März 2021 mittels Hubsteiger oder Helikopter die Bäume entlang der Straßen und Wege mit einem biologischen Mittel eingenebelt werden. Andere Tiere kommen dabei nicht zu schaden, versichert Gottschalk.

