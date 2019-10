Ringe, Kleider, Torten: Hochzeitspaare holen sich Tipps in Taucha

Taucha

„Willkommen zu einem Tag für die Liebe“. Mit diesen Worten begrüßten Margot Witt und Tobias D. Höhn die Besucher im Landgasthof Gut Graßdorf. Die Gastronomin und der Freie Redner waren Organisatoren der „1. Leipziger Landhochzeit“ am Donnerstag. Aus einer spontanen Idee heraus konnten sie mehr als 30 Aussteller als Dienstleister für den perfekten Hochzeitstag gewinnen, darunter zahlreiche Tauchaer Unternehmen. „Ein Hochzeitsfest lebt von so vielen großen und kleinen Dingen, an die viele gar nicht oder erst in letzter Minute denken“, sprach Höhn aus Erfahrung. Als freier Redner ist er auf vielen Events unterwegs.

Prinzessin und Meermaid

Das Rahmenprogramm eröffnete Sylvia Sajma mit orientalischer Tanzkunst in einer farbenfrohen Show. Musikalisch wurden die Gäste mit Livemusik von „The New Hornets” durch den Tag begleitet. Die Hochzeitsmode – vor allem die Brautkleider – sind der Hingucker einer jeden Trauung. Von acht Models des Leipziger "thefactorystore" wurden in einer Modenschau die Trends der Brautmode perfekt in Szene gesetzt. „Die Tendenz geht weg vom reinen Weiß, hin zu leicht cremefarbig oder zu farbig unterlegtem Weiß“, so Store-Managerin Grit Rogge. „Als Modelle sind die Prinzessin oder die Meermaid im Trend.“

Auch bei den Trauringen zeigt sich eine bestimmte Entwicklung: „Die Paare wählen mit weiß-gelb oder weiß-rot eher zweifarbige Ringe, auch Platinringe sind hoch im Kurs“, erklärte Elke Bernhardt, Geschäftsinhaberin vom „Haus der 1000 Trauringe“ in Wurzen. Jana Colditz und Kevin Strietzel aus Markkleeberg fühlten sich von ihr gut für ihre Hochzeit beraten. Im Juni 2020 soll ihr großer Tag stattfinden.

Gäste aus Ostfriesland

Genauso gut waren Lisa Lazar und Benny Winkler am Stand der Konditorei Krauß bei Konditormeisterin Chris Erlebach aufgehoben, als sie sich von ihr für ihre Hochzeitstorte zur Feier im Schloss Machern im April 2020 beraten ließen. Die Gäste mit der weitesten Anreise waren wohl Sandra Grafenstein und Detlef Plaisier. Das zukünftige Brautpaar kam aus dem ostfriesischen Westrhauderfehn in Nähe von Leer nach Taucha.

Stimmungsvoll beschloss eine Lasershow von „Skyoptix“ aus Thüringen den Tag, musikalisch untermalt unter anderem mit „Perfect“ von Ed Sheeran.

Von Reinhard Rädler