Ronny Rauscher ist Tauchas neuer SPD-Chef

Taucha

Die SPD liegt nach der jüngsten Wahl in Sachsen aufgrund massiver Stimmenverluste quasi auf der Intensivstation. Da passt es ins Bild, dass mit Ronny Rauscher jetzt ein Rettungsassistent an die Spitze der Tauchaer Sozialdemokraten gerückt ist. Der 34-Jährige will die Ideale und Ziele der SPD am Leben erhalten und findet dafür zumindest in der Parthestadt noch ganz gute Bedingungen vor. Im Stadtrat verlor seine Partei lediglich einen Sitz und ist noch mit vier Abgeordneten im Gremium vertreten. Und bei rund 50 Mitgliedern führt Rauscher nach eigenen Angaben Nordsachsens größten Ortsverein. Doch es gibt auch in Taucha für seine Partei einiges zu tun: „Wir müssen präsenter werden, die Wähler, vor allem auch die jüngeren, besser erreichen.“ Dafür sollen die digitalen Medien stärker genutzt und die Pressearbeit intensiviert werden. Rauscher: „Wir wollen uns im nächsten halben Jahr digital neu aufstellen, mehr Kanäle nutzen und die Homepage überarbeiten, sodass sie leichter zu bedienen und auch mit dem Handy zu lesen ist.“

Gäste aus der Bundespolitik

Generell soll künftig die Stimme der Tauchaer SPD deutlicher zu vernehmen sein. „Wir wollen stärker an öffentlichen Debatten, etwa zur Klimafrage, teilnehmen und dafür Gäste aus der Bundespolitik oder den Fachgremien in die öffentlichen Mitgliederversammlungen einladen. Darüber wird dann auch aktiv berichtet“, erklärt Rauscher. Auch mehr Stellungnahmen zu kommunalpolitischen Themen wie Familien-, Wohnungs- und Verkehrspolitik soll es künftig geben. Hier erwarte er künftig auch mehr Aktivitäten der Tauchaer SPD-Stadträte „Wir müssen uns positionieren, die Tauchaer sollen wissen, wofür die SPD steht“, erklärt der neue Ortsvereinsvorsitzende, der seit 2017 der Partei angehört.

Fraktionschef ist Stellvertreter

Zu seinem Stellvertreter wurde Fraktionschef Christof Heinzerling gewählt, Beisitzer sind Stadtrat Uwe Kreyßig sowie Daniela Trotte und Tom Richter. Rauscher löst als Vorsitzender Peter Wagner ab, der sich aus beruflichen Gründen von diesem Posten zurückzog. Er wird jetzt zeitlich noch stärker in seiner Funktion bei Sachsens Polizei in Anspruch genommen.

Von Olaf Barth