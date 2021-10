Rote Farbe für Radwege-Querungen in Taucha

Taucha

In diesem Monat haben alle Tauchaerinnen und Tauchaer die Möglichkeit, sich an der Fortschreibung des Radwegekonzeptes zu beteiligen. Bis zum 30. Oktober können dazu online alle Unterlagen und Pläne eingesehen werden. Um dies zu ermöglichen, wurde von der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem beauftragten Leipziger Landschaftsarchitekten-Büro Knoblich im Internet dieser Link freigegeben: https://bk-landschaftsarchitekten.de/beteiligungen.html. „In den 45-seitigen Erläuterungsbericht sind bereits einige gute Ideen einer jungen Planerin mit eingeflossen“, sagt Bürgermeister Tobias Meier (FDP) und bittet um rege Beteiligung am Verfahren. Auf der Homepage der Stadt Taucha ist unter www.taucha.de zudem ein PDF-Dokument abrufbar, in dem alle Interessenten ihre Vorschläge für das Radwegekonzept eintragen können.

Polizei benennt Unfallschwerpunkte

„Das überarbeitete Konzept gilt wieder circa zehn Jahre und ist Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln“, erläutert Holger Tobiaschek, der im Bau-Fachbereich für Radwege zuständig ist. Wie berichtet, sind für einige Verbindungen der Neubau oder die Sanierung von Radwegen bereits geplant. Außerdem geht es auch um die Erhöhung der Sicherheit. „Wir haben uns von der Polizei die Fahrrad-Unfallschwerpunkte der Jahre 2015 bis 2020 zuschicken lassen. Das sind vor allem Einmündungen entlang der B 87 sowie in der Portitzer Straße und Sommerfelder Straße“, so Tobiaschek. Als Sofortmaßnahme sollen diese Stellen nun zur deutlicheren Kennzeichnung der Radwege mit roter Farbe auf dem Asphalt versehen werden.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Behörde muss mit ins Boot

Entlang der B 87 sind es zwischen Möbel Kraft und der Karl-Große-Straße allein schon zwölf Markierungen. Rund 15 000 Euro würde das kosten. Dafür muss aber das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit ins Boot geholt werden, da die Radwege in dessen „Unterhaltungslast“ liegen, erläutert Tobiaschek. Eine entsprechende Anfrage sei bereits gestellt worden. Einige der in Zuständigkeit der Stadt liegenden Unfall-Schwerpunkte sollen auf jeden Fall noch in diesem Jahr gekennzeichnet werden.

Von Olaf Barth